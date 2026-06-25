Revetaldagene starter i dag: – Fyller senteret med sommerstemning

Revetaldager denne siste helga i juni, tradisjonen tro. – Her blir det aktiviteter for barna, konkurranser, gode tilbud og masse hyggelig stemning for hele familien. Og du kan møte Revi.

Under Revetaldagene får du gode tilbud i butikkene, det er gøyale aktiviteter for hele familien, det blir spennende smaksopplevelser. – Ta med venner, familie og godt humør – vi gleder oss til å fylle senteret med sommerstemning!, sier senterleder Pernille Gran Klausen.

Årets Revetaldager er fra og med i dag torsdag 25. til og med lørdag 27. juni 2026.

– Sommerstemninga finner du på Re-torvet!

Nytt bruktmarked på Revetal

Under Revetaldagene, lørdag 27. juni 2026 fra klokka 10.00 til 14.00, er alle velkommen til et nytt bruktmarked på Revetal, ti år etter at dette konseptet starta her i bygdebyen vår. Alle er velkommen, enten som selger eller kjøper.

– Rydd kjeller og loft, kjøkkenskapene, barnerommet eller i klærne og kom og selg tinga dine som du ikke lenger trenger. Det er plass til brukt, hjemmelaga og litt nytt.

Dette skjer i Revetalparken, og man kan melde seg på og få mer info på telefon 908 74 686.

Syng og dans med Revi

Den nye Revetal-maskoten Revi ble vist fram første gang i fjor. Du kan møte Revi torsdag fra klokka 15.00 til 15.30, det samme fredag, og lørdag blir det sang og dans med Revi ute på torvet fra klokka 12.00.

Denne helga er det også en viss fotballkamp som alle skal se, og det kan du gjøre i festlig lag her i Re. Les mer om VM-kamp på storskjerm her.

Alt dette og mer til kunne du lese om først i sommermagasinet. Sjekk hvor du finner avisa her. Og her kan du lese papiravisa på nettavisa.

Re-sommeren 2026 (som du kan lese mye mer om i papiravisa):

13. – 14. juni

Turnstevne i Vålehallen

Motocrossløp på Ødegården

Turnstevne i Vålehallen Motocrossløp på Ødegården 20. juni

Sankthansfeiring ved Vestfold Litauisk forening på Bekkefare i Ramnes

Sankthansfeiring ved Vestfold Litauisk forening på Bekkefare i Ramnes 21. juni

Sommer i Re-kirkene: Gudstjeneste i Vivestad kirke (rømmegrøt etter gudstjenesten)

Sommer i Re-kirkene: Gudstjeneste i Vivestad kirke (rømmegrøt etter gudstjenesten) 22. – 26. juni

Fotballskole i Bergsåsen (Ramnes IF)

Fotballskole i Bergsåsen (Ramnes IF) 22. – 24. juni

Håndballskole i Bergsåsen (Ramnes IF)

Håndballskole i Bergsåsen (Ramnes IF) 22. juni og ut uka

Sommerleir på Holt gård i Undrumsdal

Sommerleir på Holt gård i Undrumsdal 25. – 27. juni

Revetaldager 2026

Revetaldager 2026 26. – 27. juni

Eidsfossfestivalen med Otto Junior

Eidsfossfestivalen med Otto Junior 26. juni

VM-fotball fellesvisning for hele familien i klubbhuset på Bibo

VM-fotball pub (18 års aldersgrense) på Stange gjestegård

VM-fotball pub (18 års aldersgrense) på Vonheim i Fon

VM-fotball fellesvisning for hele familien i klubbhuset på Bibo VM-fotball pub (18 års aldersgrense) på Stange gjestegård VM-fotball pub (18 års aldersgrense) på Vonheim i Fon 27. juni

Nytt bruktmarked i Revetalparken

Nytt bruktmarked i Revetalparken 28. juni

Sommer i Re-kirkene: Gudstjeneste i Våle kirke

Sommer i Re-kirkene: Gudstjeneste i Våle kirke 2. – 4. juli

Rockstream-festivalen 2026

Rockstream-festivalen 2026 3. juli

Sommerfest, moro-turnering og grilling på Re golfbane

Sommerfest, moro-turnering og grilling på Re golfbane 5. juli

Sommer i Re-kirkene: Gudstjeneste i Fon kirke

Sommer i Re-kirkene: Gudstjeneste i Fon kirke 12. juli

Sommer i Re-kirkene: Gudstjeneste i Ramnes kirke

Sommer i Re-kirkene: Gudstjeneste i Ramnes kirke 19. juli

Sommer i Re-kirkene: Gudstjeneste i Undrumsdal kirke

Sommer i Re-kirkene: Gudstjeneste i Undrumsdal kirke 26. juli

Sommer i Re-kirkene: Gudstjeneste i Vivestad kirke

Sommer i Re-kirkene: Gudstjeneste i Vivestad kirke 29. juli

Olsokfeiring med gudstjeneste på Våle prestegård (Våle historielag og Kirken i Re)

Olsofeiring på Stange gjestegård (Pensjonistforundet Re)

Olsokfeiring med gudstjeneste på Våle prestegård (Våle historielag og Kirken i Re) Olsofeiring på Stange gjestegård (Pensjonistforundet Re) 31. juli

Sommerkonsert på Holt gård med Ingebjørg Bratland

Sommerkonsert på Holt gård med Ingebjørg Bratland 2. august

Sommer i Re-kirkene: Gudstjeneste i Ramnes kirke

Sommer i Re-kirkene: Gudstjeneste i Ramnes kirke 8. august

Slåtterock 2026 i Fon

Slåtterock 2026 i Fon 9. august

Sommer i Re-kirkene: Gudstjeneste i Våle kirke

Sommer i Re-kirkene: Gudstjeneste i Våle kirke 10. august og ut uka

Sommerleir på Holt gård i Undrumsdal

Sommerleir på Holt gård i Undrumsdal 15. august

Øl- og vinfestival på Stange gjestegård – Back to the Farm 2026

Øl- og vinfestival på Stange gjestegård – Back to the Farm 2026 15. – 16. august

Vivestad høstmarked 2026

Vivestad høstmarked 2026 16. august

Sommer i Re-kirkene: Gudstjeneste i Undrumsdal kirke

Sommer i Re-kirkene: Gudstjeneste i Undrumsdal kirke 22. august

Releasekonsert for Sin Dream på Kulturhuset Elverhøy, Ramnes

Releasekonsert for Sin Dream på Kulturhuset Elverhøy, Ramnes 23. august

Sommer i Re-kirkene: Gudstjeneste i Fon kirke

Sommer i Re-kirkene: Gudstjeneste i Fon kirke 29. – 30. august

Åpen gård på Bygdetunet Brår 2026

Åpen gård på Bygdetunet Brår 2026 30. august

Sommer i Re-kirkene: Gudstjeneste i Ramnes kirke

Sommer i Re-kirkene: Gudstjeneste i Ramnes kirke 5. – 6. september

Sensommerfestival 2026 på Våle prestegård

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