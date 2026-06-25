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Revetaldagene starter i dag: – Fyller senteret med sommerstemning

SENTERLEDEREN OG REVI: Senterleder Pernille Gran Klausen sammen med Re-torvet-maskoten Revi under fjorårets Revetaldager. Arkivfoto.

Revetaldager denne siste helga i juni, tradisjonen tro. – Her blir det aktiviteter for barna, konkurranser, gode tilbud og masse hyggelig stemning for hele familien. Og du kan møte Revi.

Les papiravisa på nettavisa – sommermagasinet.

Sjekk hvor du finner ReAvisa i avishyller i Re og omegn:

Sjekk også: Her kan du se fotball-VM i Re x 3.

Under Revetaldagene får du gode tilbud i butikkene, det er gøyale aktiviteter for hele familien, det blir spennende smaksopplevelser. – Ta med venner, familie og godt humør – vi gleder oss til å fylle senteret med sommerstemning!, sier senterleder Pernille Gran Klausen.

Årets Revetaldager er fra og med i dag torsdag 25. til og med lørdag 27. juni 2026.

– Sommerstemninga finner du på Re-torvet!

Nytt bruktmarked på Revetal

FOLKSOMT: Revetaldagene trekker folk fra egen bygd og alle byene rundt Re. Arkivfoto.

Under Revetaldagene, lørdag 27. juni 2026 fra klokka 10.00 til 14.00, er alle velkommen til et nytt bruktmarked på Revetal, ti år etter at dette konseptet starta her i bygdebyen vår. Alle er velkommen, enten som selger eller kjøper.

– Rydd kjeller og loft, kjøkkenskapene, barnerommet eller i klærne og kom og selg tinga dine som du ikke lenger trenger. Det er plass til brukt, hjemmelaga og litt nytt.

Dette skjer i Revetalparken, og man kan melde seg på og få mer info på telefon 908 74 686.

Syng og dans med Revi

Den nye Revetal-maskoten Revi ble vist fram første gang i fjor. Du kan møte Revi torsdag fra klokka 15.00 til 15.30, det samme fredag, og lørdag blir det sang og dans med Revi ute på torvet fra klokka 12.00.

Denne helga er det også en viss fotballkamp som alle skal se, og det kan du gjøre i festlig lag her i Re. Les mer om VM-kamp på storskjerm her.

Alt dette og mer til kunne du lese om først i sommermagasinet. Sjekk hvor du finner avisa her. Og her kan du lese papiravisa på nettavisa.

Her kommer Revi: – Veldig gøy å hilse på’n!

GODE SMAKSOPPLEVELSER: Bildet er fra tidligere Revetaldager. Arkivfoto.

Re-sommeren 2026 (som du kan lese mye mer om i papiravisa):

  • 13. – 14. juni
    Turnstevne i Vålehallen
    Motocrossløp på Ødegården
  • 20. juni
    Sankthansfeiring ved Vestfold Litauisk forening på Bekkefare i Ramnes
  • 21. juni
    Sommer i Re-kirkene: Gudstjeneste i Vivestad kirke (rømmegrøt etter gudstjenesten)
  • 22. – 26. juni
    Fotballskole i Bergsåsen (Ramnes IF)
  • 22. – 24. juni
    Håndballskole i Bergsåsen (Ramnes IF)
  • 22. juni og ut uka
    Sommerleir på Holt gård i Undrumsdal
  • 25. – 27. juni
    Revetaldager 2026
  • 26. – 27. juni
    Eidsfossfestivalen med Otto Junior
  • 26. juni
    VM-fotball fellesvisning for hele familien i klubbhuset på Bibo
    VM-fotball pub (18 års aldersgrense) på Stange gjestegård
    VM-fotball pub (18 års aldersgrense) på Vonheim i Fon
  • 27. juni
    Nytt bruktmarked i Revetalparken
  • 28. juni
    Sommer i Re-kirkene: Gudstjeneste i Våle kirke
  • 2. – 4. juli
    Rockstream-festivalen 2026
  • 3. juli
    Sommerfest, moro-turnering og grilling på Re golfbane
  • 5. juli
    Sommer i Re-kirkene: Gudstjeneste i Fon kirke
  • 12. juli
    Sommer i Re-kirkene: Gudstjeneste i Ramnes kirke
  • 19. juli
    Sommer i Re-kirkene: Gudstjeneste i Undrumsdal kirke
  • 26. juli
    Sommer i Re-kirkene: Gudstjeneste i Vivestad kirke
  • 29. juli
    Olsokfeiring med gudstjeneste på Våle prestegård (Våle historielag og Kirken i Re)
    Olsofeiring på Stange gjestegård (Pensjonistforundet Re)
  • 31. juli
    Sommerkonsert på Holt gård med Ingebjørg Bratland
  • 2. august
    Sommer i Re-kirkene: Gudstjeneste i Ramnes kirke
  • 8. august
    Slåtterock 2026 i Fon
  • 9. august
    Sommer i Re-kirkene: Gudstjeneste i Våle kirke
  • 10. august og ut uka
    Sommerleir på Holt gård i Undrumsdal
  • 15. august
    Øl- og vinfestival på Stange gjestegård – Back to the Farm 2026
  • 15. – 16. august
    Vivestad høstmarked 2026
  • 16. august
    Sommer i Re-kirkene: Gudstjeneste i Undrumsdal kirke
  • 22. august
    Releasekonsert for Sin Dream på Kulturhuset Elverhøy, Ramnes
  • 23. august
    Sommer i Re-kirkene: Gudstjeneste i Fon kirke
  • 29. – 30. august
    Åpen gård på Bygdetunet Brår 2026
  • 30. august
    Sommer i Re-kirkene: Gudstjeneste i Ramnes kirke
  • 5. – 6. september
    Sensommerfestival 2026 på Våle prestegård

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