Revetaldagene starter i dag: – Fyller senteret med sommerstemning

Revetaldager denne siste helga i juni, tradisjonen tro. – Her blir det aktiviteter for barna, konkurranser, gode tilbud og masse hyggelig stemning for hele familien. Og du kan møte Revi.
Les papiravisa på nettavisa – sommermagasinet.
Sjekk hvor du finner ReAvisa i avishyller i Re og omegn:
Sjekk også: Her kan du se fotball-VM i Re x 3.
Under Revetaldagene får du gode tilbud i butikkene, det er gøyale aktiviteter for hele familien, det blir spennende smaksopplevelser. – Ta med venner, familie og godt humør – vi gleder oss til å fylle senteret med sommerstemning!, sier senterleder Pernille Gran Klausen.
Årets Revetaldager er fra og med i dag torsdag 25. til og med lørdag 27. juni 2026.
– Sommerstemninga finner du på Re-torvet!
Nytt bruktmarked på Revetal
Under Revetaldagene, lørdag 27. juni 2026 fra klokka 10.00 til 14.00, er alle velkommen til et nytt bruktmarked på Revetal, ti år etter at dette konseptet starta her i bygdebyen vår. Alle er velkommen, enten som selger eller kjøper.
– Rydd kjeller og loft, kjøkkenskapene, barnerommet eller i klærne og kom og selg tinga dine som du ikke lenger trenger. Det er plass til brukt, hjemmelaga og litt nytt.
Dette skjer i Revetalparken, og man kan melde seg på og få mer info på telefon 908 74 686.
Syng og dans med Revi
Den nye Revetal-maskoten Revi ble vist fram første gang i fjor. Du kan møte Revi torsdag fra klokka 15.00 til 15.30, det samme fredag, og lørdag blir det sang og dans med Revi ute på torvet fra klokka 12.00.
Denne helga er det også en viss fotballkamp som alle skal se, og det kan du gjøre i festlig lag her i Re. Les mer om VM-kamp på storskjerm her.
Alt dette og mer til kunne du lese om først i sommermagasinet. Sjekk hvor du finner avisa her. Og her kan du lese papiravisa på nettavisa.
Her kommer Revi: – Veldig gøy å hilse på’n!
Re-sommeren 2026 (som du kan lese mye mer om i papiravisa):
- 13. – 14. juni
Turnstevne i Vålehallen
Motocrossløp på Ødegården
- 20. juni
Sankthansfeiring ved Vestfold Litauisk forening på Bekkefare i Ramnes
- 21. juni
Sommer i Re-kirkene: Gudstjeneste i Vivestad kirke (rømmegrøt etter gudstjenesten)
- 22. – 26. juni
Fotballskole i Bergsåsen (Ramnes IF)
- 22. – 24. juni
Håndballskole i Bergsåsen (Ramnes IF)
- 22. juni og ut uka
Sommerleir på Holt gård i Undrumsdal
- 25. – 27. juni
Revetaldager 2026
- 26. – 27. juni
Eidsfossfestivalen med Otto Junior
- 26. juni
VM-fotball fellesvisning for hele familien i klubbhuset på Bibo
VM-fotball pub (18 års aldersgrense) på Stange gjestegård
VM-fotball pub (18 års aldersgrense) på Vonheim i Fon
- 27. juni
Nytt bruktmarked i Revetalparken
- 28. juni
Sommer i Re-kirkene: Gudstjeneste i Våle kirke
- 2. – 4. juli
Rockstream-festivalen 2026
- 3. juli
Sommerfest, moro-turnering og grilling på Re golfbane
- 5. juli
Sommer i Re-kirkene: Gudstjeneste i Fon kirke
- 12. juli
Sommer i Re-kirkene: Gudstjeneste i Ramnes kirke
- 19. juli
Sommer i Re-kirkene: Gudstjeneste i Undrumsdal kirke
- 26. juli
Sommer i Re-kirkene: Gudstjeneste i Vivestad kirke
- 29. juli
Olsokfeiring med gudstjeneste på Våle prestegård (Våle historielag og Kirken i Re)
Olsofeiring på Stange gjestegård (Pensjonistforundet Re)
- 31. juli
Sommerkonsert på Holt gård med Ingebjørg Bratland
- 2. august
Sommer i Re-kirkene: Gudstjeneste i Ramnes kirke
- 8. august
Slåtterock 2026 i Fon
- 9. august
Sommer i Re-kirkene: Gudstjeneste i Våle kirke
- 10. august og ut uka
Sommerleir på Holt gård i Undrumsdal
- 15. august
Øl- og vinfestival på Stange gjestegård – Back to the Farm 2026
- 15. – 16. august
Vivestad høstmarked 2026
- 16. august
Sommer i Re-kirkene: Gudstjeneste i Undrumsdal kirke
- 22. august
Releasekonsert for Sin Dream på Kulturhuset Elverhøy, Ramnes
- 23. august
Sommer i Re-kirkene: Gudstjeneste i Fon kirke
- 29. – 30. august
Åpen gård på Bygdetunet Brår 2026
- 30. august
Sommer i Re-kirkene: Gudstjeneste i Ramnes kirke
- 5. – 6. september
Sensommerfestival 2026 på Våle prestegård
Liker du at Re-daksjonen holder deg oppdatert på hva som skjer i din egen bygd? Vi setter stor pris på all støtte. Avisa er annonse- og folkefinansiert, vippsen vår er 54 02 82, kontonummeret er 1506.09.87979.