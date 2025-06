Enstemmig Re-vedtak: – Alle ser hvor viktig dette er

Fylkestinget vedtok flere endringer i den videregående skole-strukturen i Vestfold, men ikke for Re VGS. Et enstemmig fylkesting vil beholde linja ved Re VGS.

Per Asbjørn Andvik (SP) fra Re sitter i fylkestinget, og han forteller at flertallet fra utvalg førte også til et flertall også i den avgjørende voteringa i fylkestinget, der mindretallet hadde snudd – dermed ble det et enstemmig vedtak hva gjelder Re VGS.

– Ingen debatt, bare innlegg som framheva hvor viktig og bra bygg- og anlegg er på Re VGS, med solide resultater over tid, forteller Per-Asbjørn på melding til lokalavisa fra fylkestingssalen.

Et enstemmig fylkesting

At mindretallet, bestående av blant andre Høyre, snudde – det ikke bare håpet, men også forventa, Tønsberg-ordfører Frank Pedersen. Han gikk ut i ReAvisa med en sterk og klar forsvarstale for Re VGS:

– Vi kan ikke flytte bygg- og anleggslinja fra Re VGS. Yrkesfag i kombinasjon med idrettsfag er en perfekt match, der Re har vist hvordan man skal gjøre det. Det er ekstremt viktig for Tønsberg kommune i dag, og det vil være det i framtida – å beholde den kompetansen som er bygd opp ved Re VGS.

At han snakka sine egne midt i mot, var han fullt klar over. Men ordfører-Frank har fått gehør. Høyre snudde og var en del av flertallet og et enstemmig fylkesting.

Jubel i Re

– Det er svært gledelig og det er et viktig vedtak for å sikre rekruttering til en bransje som samfunnet vårt er helt avhengig av – og for å gi ungdom i vår region gode, praktiske utdanningsmuligheter nær der de bor, sier ordfører-Frank etter at vedtaket falt.

Dagens vedtak skaper jubel og glede på Re VGS, der de ansatte sa sin mening i leserinnlegg og saker i lokalavisene og vant fram med sine gode argumenter for skolen som scorer bra i alle henseende.

Det var tidligere i år at fylkesdirektøren foreslo å flytte bygg- og anleggslinja fra Re VGS til Melsom VGS, til sterke reaksjoner.

Og det forslaget var et samla fylkesting i mot, da saken kom opp til endelig politisk behandling i dag tirsdag 17. juni 2025.

