– Dette er noe som blir pålagt folk, ikke noe folk ønsker seg til jul, liksom – bortsett fra Robert, da. Han er så interessert i dette at han kunne hatt det på ønskelista si.

Det sier Øystein Vereide, daglig leder i Klaro renseanlegg nasjonalt – som blir representert lokalt ved Robert Klausen på Hjerpetjønn. I kveld inviterer de til infomøte på Hjerpetjønn vel. Det skjer fra klokka 18.00 tirsdag 17. juni 2025.

Øystein Vereide, som ser dette litt utafra, forteller at her i Re har lokale leverandører mobilisert og bygda har mange egne aktører i bransjen. Der er vi heldige her i Re.

Veldig forskjellig behov

Lokale og kjente leverandører i bygda kan gi råd for hva som passer deg best, så kan de koordinere graving, elektriker og alt som trengs – alle lokale. – Det er mye mer enn å bare selge en tank, forteller Robert Klausen.

Det har vært flere infokvelder rundt om i Re der de lokale leverandørene av forskjellige løsninger stiller opp for å gi kundene det som passere best for hver enkelt husstand, når pålegget fra kommunen kommer.

Noen skal ha private renseanlegg, andre skal ha pumpestasjon for å kople seg til det offentlige. Hva som passer best for hver enkelt kunde, er veldig forskjellig.

Lokale leverandører

Det som er sikkert, er at det blir en utgift de færreste har bedt om. Sjøl om saken er god, i det store bildet. Det skal ryddes opp i spredt avløp, en stor og gammel miljøsynd, og det er en stor jobb.

– Mange opplever dette som vanskelig. Da trengs det god veiledning på hele prosessen. Det er en stor investering, der du også må se på driftsutgifter over det lange løp.

– Vi finner den beste løsningen over en kaffikopp, forteller Robert. Samarbeidet mellom lokale leverandører med forskjellige løsninger kommer kundene til gode.

Variert bakgrunn

Robert er utdanna biloppretter, jobba som mekaniker, i kundemottak, som selger, han har vært vaktmester. Da han hadde installert et minirenseanlegg hjemme på Hjerpetjønn som var helt elendig og kom i kontakt med Klaro for å bytte det ut, fikk han en ny lidenskap: Renseanlegg.

Seinest sist fredag var det en minimesse hos Agro på Revetal med info og grilling, en av mange slike infomøter her.

I kveld, klokka 18.00 tirsdag 17. juni 2025, blir det en ny mulighet med infomøte om tema på Hjerpetjønn.

