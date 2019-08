Tour of Norway for kids ble stor suksess på Revetal: – Hvorfor har vi ikke vært her før!?

Godt over 200 barn var med på det som er Re sykkelklubbs største arrangement noen gang.

Les mer om Re sykkelklubb i ReAvisa-arkivet.

– For første gang i kids-historien besøkte vi Revetal i Re kommune, skriver Tour of Norway for kids på sin egen nettside:

– Hvorfor har vi ikke vært her før!? Det ble virkelig en fantastisk dag i sola med engasjerte deltagere og dedikerte supportere!

Veldig kul og teknisk løype

– Med god hjelp fra Re sykkelklubb rigga vi oss til på baksiden av Re-torvet. Sykkelklubben hadde laga en veldig kul og teknisk løype med krappe svinger og varierende underlag.

Re sykkelklubb forteller på egen Facebook-side at det var fantastisk moro å være vertskap: – Vårt største arrangement så langt!

– Vi har aldri noen gang solgt så mange vafler på et arrangement. Tusen takk til alle som var med og alle de som sto rundt og heia!

Godt over 200 deltakere

Allerede en time før start var det god kok. Deltagere og publikummere strømma til fra alle kanter for å være med på sykkelfesten.

– Og for å slå i hjel litt ventetid var det mange som varma opp i løypa. Da klokka slo 18.00 hadde godt over 200 barn mottatt startnummer og T-skjorte, rapporterer Tour of Norway for kids.

Da var det bare å sette i gang med rittet, og i løpet av en time hadde alle rytterne susa inn i over målstreken og mottatt velfortjente premieposer.

Vant en splitter ny sykkel

Helt til slutt skulle det deles ut ekstrapremier: En representant fra sykkelklubben og en fra Bikeshop.no hoppa opp på scenen og delte ut proffe sykkeltrøyer til tre heldige vinnere.

Og hovedpremien, en splitter ny sykkel fra Frog Bikes, ble delt ut til en veldig glad gutt: – Vi gratulerer Kåre på 6 år med en blå Frog 55.

Det er travle dager for den lokale sykkelklubben: Tirsdag var det Merkedammen opp, onsdag Tour of Norway for kids, og torsdag passerer Ladies Tour of Norway gjennom Revetal og Re.

Bildene er henta med tillatelse fra Tour of Norway for kids

