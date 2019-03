Tine Stange: – Det er ufattelig trist at klubben jeg har via halve livet mitt til plutselig kan bare bli borte

FON/LARVIK: Tine Stange er en av Larviks mest trofaste spillere. Men nå begynner til og med tålmodigheten hennes å renne ut, nå som klubben er i pengeknipe – igjen. For sin egen del holder Re-jenta alle muligheter åpne.

Les mer om håndball i ReAvisa-arkivet.

Tine Stange (32) gikk rett fra Ramnes til Larvik tilbake i 2003. Siden den gang har hun levd av å spille håndball for landets beste håndballag.

Etter 16 år kan det være over. – Det er ufattelig trist at klubben jeg har via halve livet mitt til plutselig kan bare bli borte.

12 NM-gull

I en pressemelding sist uke forteller ledelsen i Larvik håndballklubb (LHK) om de økonomiske problemene – enda en gang:

«Klubben har over tid ikke lykkes i tilstrekkelig grad i vårt inntektsskapende arbeid. Det har medført en svært presset likviditetssituasjon. Vi har informert alle ansatte om at de vil bli fristilt», skriver LHK-styret, som håper på støtte.

Men tålmodigheten er snart brukt opp. Sjøl for Tine: – Det har vært en fantastisk reise og vi har opplevd innmari mye, sier Tine til ReAvisa:

12 NM-gull er blant merittene. Men det hjelper så lite, når det ikke klubben makter å få orden på økonomien.

– Kan ikke holde på sånn, gang på gang

– Trist og tragisk. Helt sjukt, egentlig. At det skjer nok en gang. Vi har fått noen indikasjoner på at det er tøft – men at det her går bra, denne gangen.

– Når det viser seg å ikke stemme, så veit vi jo at vi ikke kan holde på sånn, gang på gang.

Tine har ikke hørt noe fra klubben, hun har bare snakka med lagvenninner og sett oppslag i media.

Hun er ute av spill med mammaperm fram til oktober, etter fødsel for tre uker siden. Nå er familien komplett med mor, far og to sønner.

– Det er ikke så farlig med meg, det er verre med de andre jentene som kunne gått til en annen klubb for fjorten dager siden. Det er de som står i det nå, og det er de jeg tenker mest på om dagen.

– Sjøl har jeg vært i ei boble, uten å helt ta inn over meg det som skjer. Det er bare helt tragisk at det skjer nok en gang, jeg kan nesten ikke tru det.

– Kanskje på tide å finne på noe annet?

For sin egen del sier Tine at hun holder alle muligheter åpent.

Hun er lysten på å spille mer, men innser også at «et vanlig arbeidsliv» rykker stadig nærmere.

– Jeg har vært heldig å få lov til å leve av å spille håndball, og det gjør jeg gjerne videre også – hvis muligheten fortsatt er der.

– Jeg vil gjerne bestemme sjøl når jeg eventuelt skal legge opp, jeg håper ikke sånne omstendigheter som dette skal bestemme akkurat det.

– En veit jo ikke hva framtida bringer, men jeg følger med på jobbmarkedet og holder alt åpent. Kroppen har fått kjørt seg i mange år nå. Det er kanskje på tide å finne på noe annet – etter hvert.

Alt har vært helt supert i Larvik

Tine har blitt i Larvik i alle disse åra, rett og slett fordi hun ikke har hatt noe behov for å reise ut i verden. Hun vil heller ikke flytte på seg nå.

– Skulle det bli snakk om å spille for noen andre, kan det neppe bli snakk om store avstandene. Hverdagen skal gå opp med familie og barn.

Larvik har vært perfekt på alle måter: Sportslig, miljøet, og at det ikke er langt hjemmefra for en tur hjem til Fon. Familien har etablert seg midt i mellom hjemstedet og arbeidsstedet – i Sandefjord.

– Jeg har trivdes godt. Alt har vært bra her. Det sportslige med bra trenere, miljøet med fine jenter, og jeg har hatt familie og venner i nærheten. Jeg har aldri hatt det behovet for å reise avgårde. Det har vært superbra i Larvik.

Håper på en jobb innenfor økonomi, administrasjon og ledelse

Da hun var ute med dobbel korsbåndskade, sa hun seg villig til å spille gratis en sesong for å vise at hun kunne komme tilbake. Og det gjorde hun. Re-jenta er en skikkelig fighter.

– Jeg håper jeg kan videreføre mye av det jeg har fra håndballen i yrkeslivet.

Tine har en økonomi-utdannelse og tatt kurs i administrasjon og ledelse. Ved siden av håndballen har hun jobba deltid innenfor økonomi.

– Jeg liker å jobbe med tall, og jeg liker å jobbe med mennesker. Jeg håper all erfaring med å jobbe i team – det å sette seg mål, jobbe målretta med god kultur og konstruktiv feedback, og få ut det kollektivt beste, kan tas med inn i yrkeslivet.

– Jeg har mye i bagasjen, og det er litt ålreit å vite med seg sjøl. For det er spennende tider. Jeg tenker at jeg veit en del om for eksempel det å takle motgang, og det å komme styrka ut av det. Heve blikket, se sammenhengene.

– Få folk til å prestere optimalt sammen.

Sliter med å beholde trua på Larvik

Men Re-jenta som alltid evner å tenke positivt, sliter med å beholde trua på Larvik om dagen:

– Jeg kjenner på det at vi har vært der vi er nå i så mange år nå, og nå kommer det enda en runde til – når vi sa klart ifra at den forrige redningsaksjonen måtte være den siste. Jeg skjønner virkelig ikke åssen dette kunne skje igjen.

– Det sliter på å ha konkursblinken rett i fleisen, hele tida. Jeg hadde skikkelig trua på at vi skulle klare å bygge dette opp igjen, men det ser dårlig ut nå.

Onsdag til uka er det årsmøte i Larvik håndballklubb. Tine understreker at hun holder alle muligheter åpne, uansett utfall av møtet.

– Kanskje denne saken i ReAvisa blir en fin «jobbsøknad»?, sier hun og ler. Enten det blir «en vanlig jobb», eller det blir mer håndball: – Jeg føler meg ikke ferdig med håndballkarrieren. Ikke helt enda.

Kort om håndballkarreieren til Tine Stange:

Larvik HK (2003–): 403 kamper (856 mål)

Gull i Champions League – 2011

2 gull i Cupvinnercup – 2005, 2008

11 seriemesterskap – 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2016, 2017

12 NM-gull – 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016

Sluttspillvinner 11 ganger – 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2016, 2017

Landslaget (2007–): 50 kamper (71 mål). Debut: 21.06.2007 mot Sør-Korea.

EM-gull 2010

VM-bronse 2009

