Ikke en, ikke to, ikke tre, ikke fire, men FEM biler i grøfta

Vinterens første snøfall er alltid utfordrende, sjøl for reinger som er vant med vinterføre på kronglete veier. Og over Bakkane havner det alltids en bil eller to i grøfta. Men denne blåmandagen ble ekstra blå – for ekstra mange.

Les også: Utforkjøring i rundkjøringa på Revetal.

Hele fire biler og en lastebil havna i grøfta i dumpa over Bakkane, som det heter på folkemunne. Eller Kåpeveien, som den heter på kartet.

Dette er den kronglete hovedferdselsåra mellom Revetal og Undrumsdal. Mandag morgen 11. november, den første hverdagen etter vinterens første snøfall, var veien glatt som en skøytebane.

En etter en i grøfta, og enda en, og….

Først sklei en bil i grøfta, før en annen sklei rett forbi og havna i grøfta litt lenger nedi bakken. Så en tredje bil i grøfta – på akkurat samme sted som den aller første. Det endte med en bulk i fronten på sistemann, og i baken på førstemann.

Så kom en lastebil på tvers før ferden endte med snuta i snøkanten, før enda en bil tippa ned i grøftekanten rett i nærheten.

Og mens dette pågikk, kom det flere skliende forbi på lykke og fromme. Med varseltrekanter satt opp på bakketoppene av hver side av dumpa, visste de neste bilistene bedre hva som venta dem nedover bakken.

Et morramøte på sparket

Heldigvis gikk det hele for seg helt uten personskader, bare mindre materielle skader.

De involverte forteller at de aldri har opplevd glattere føre, og dette er reinger som trafikkerer den samme veien til stadighet – sommer, som vinter. Bilene hadde firehjulstrekk og gode vinterdekk, til liten nytte.

Så der sto de, folkevalgte, kommuneansatte og representanter for handelsnæringen på Revetal, i dumpa over Bakkane. Et lite morramøte på sparket, i vinterens første snøvær. – Koselig å bli kjent med naboene, si!

Alt ble ordna opp i minnelige former, og det var ikke snakk om personskader – så politiet ble aldri tilkalt.

Litt papirarbeid ble det, med skademeldinger som skulle fylles ut for noen av de involverte – det vil si de som hadde bulka i hverandre.

Her finner du saker fra politiloggen i Re.