Savnet 9-åring har kommet tilrette

Den savnede jenta er endelig gjort rede for, ni timer etter at hun forlot hjemmet.

Det var mandag kveld 15. juli at jenta var savna, og det ble satt i gang en leiteaksjon med mange frivillige.

Politiet fikk mange tips

I 14-tida forlot hun hjemmet. Rett over klokka 21 gikk politiet ut med savnet-melding, med en kort beskrivelse av 9-åringen, og ønske om tips.

Rett over klokka 23 ble jenta heldigvis finni i god behold.

Politiets operasjonsleder Marianne Mørch fortalte til ReAvisa rett før jenta ble finni at politiet hadde fått en del tips, og at de hadde et godt håp om å finne henne.

Mange ville hjelpe til i leitinga

Jenta ble finni i nærheten av hjemmet, av en nabo. Politiet takker alle som har trådt til i leiteaksjonen – det var fantastisk mange som ville hjelpe til.

Politiet var hele veien sparsomme med detaljer, og etterlysningen var uten bilde. Familien og politiet ba om at identifiserende detaljer på barnet ikke ble spredd.

