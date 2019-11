Stem fram din favoritt til Årets idrettsnavn i Re 2019

Det står mellom fem sterke kandidater, foreslått av ReAvisas lesere – og det er også dere som avgjør hvem som blir vinneren tilslutt!

Les mer om Årets idrettsnavn i Re.

Stem på din favoritt til Årets idrettsnavn i Re 2019: Erling Schjetne (52) fra Ramnes, idrettsildsjel

Frode G. Hestnes (43) fra Brekkeåsen, idrettsildsjel

Lina Xiao-Lan Halling (18) fra Ramnes, taekwon-do

Fredrik Solberg (17) fra Fossan, svømming

Jeanette Hegg Duestad (20) fra Fon, skyting Vis resultater

Loading ... Loading ...

Fredrik Solberg (17), svømming

Fredrik fra Fossan fosser fram som en av de store innenfor paraidrett.

17-åringen har mange medaljer fra både nasjonale og internasjonale mesterskap, og han har satt flere nye norske rekorder. Fredrik er forlengst plukka opp av landslaget, og det store målet er Paralympics i 2020.

Fredrik viser en sportsånd, verdier og oppførsel som er et godt eksempel for norsk idrett, heter det i nominasjonen.

Jeanette Hegg Duestad (20), skyting

Jeanette fra Fon har etablert seg i den nasjonale og internasjonale eliten, og har flere ganger prestert som ingen andre før henne har gjort – uansett kjønn eller nasjon. Sist under militær-OL i Kina denne høsten, med fire medaljer av fire mulige.

Jeanette har satt både norske rekorder, europeiske rekorder og to verdensrekorder. Også for Jeanette er OL i 2020 det store målet.

Jeanette er ei treffsikker jente med fantastiske prestasjoner både som junior og senior, med det norske flagget på ryggen, heter det i nominasjonen.

Lina Xiao-Lan Halling (18), taekwon-do

Lina fra Ramnes har vært på landslaget i to år allerede, og har medaljer fra både junior-NM og senior-EM i år. Hun gjorde også en god innsats i VM, der hun møtte gullvinneren fra Nord Korea.

Miljøet for sporten er lite her i Re – og i Norge, men i utlandet er sporten stor. Lina stiller for Træleborg taekwon-do, og trener med Bergen taekwon-do.

Lina er målbevisst, har mye pågangsmot og viljestyrke, og evnen til å terpe på små detaljer i en idrett som krever mye konsentrasjon og presisjon, heter det i nominasjonen.

Frode G. Hestnes (43), idrettsildsjel

Frode fra Brekkeåsen har i en årrekke vært styreleder for hovedforeningen i IL Ivrig.

Frode starta som fotballtrener som 16-åring, og var det i en årrekke. I tillegg har han vært friidrettstrener, turntrener, med mer. Frode ble valgt som leder i hovedstyret for første gang for tjue år siden, tilbake i 1999 – et verv han har fortsatt, den dag i dag.

Svært få, om noen, har vel gjort så mye for et idrettslag her i Re. IL Ivrig og anlegget på Bibo hadde ikke vært det samme uten en drivkraft som Frode, heter det i nominasjonen.

Erling Schetne (52), idrettsildsjel

Erling fra Ramnes er grunnlegger av Re-mila, som ble arrangert for første gang for fem år siden. Hovedmålet er å skape aktivitet og idrettsglede for store og små.

Det har han klart, med aktivitet året rundt – for å trene mot det store målet hver høst: Re-mila, mosjonsløpet for alle – med over tusen deltakere.

Erling har sørga for et viktig, frivillig og lokalt folkehelsetiltak, heter det i nominasjonen.

Kort om Årets idrettsnavn i Re:

Hver høst inviterer ReAvisa våre lesere til å foreslå kandidater til Årets idrettsnavn i Re. Alle kunne foreslå sin favoritt innen 1. november.

Takhøyden er stor: Her fnner vi både elite-, men også breddeutøvere. Like viktig som sportslige prestasjoner er lagånd og patriotisme. Det være seg utøvere, trenere, ildsjeler og viktige støttespillere i det yrende idrettsmiljøet i Re.

Begrunnede forslag presenteres i november-avisa, og så er det avstemning på nettavisa ReAvisa.no fram til og med søndag 17. november.

Årets idrettsnavn i Re 2019 vinner heder og ære, og vil bli presentert i desember-avisa.

Dette er det sjuende året med kåringen Årets idrettsnavn i regi av ReAvisa.

Tidligere vinnere Årets idrettsnavn i Re: