Slik kan en pipebrann se ut – og da gjelder det å reagere raskt!

Brannvesenet rykker ut for å slokke pipebrann i Fadumveien.

Det var etter å ha dekt kommunestyremøte for nye Tønsberg, og på runden med ferske aviser til avishyller i Re og omegn etter det, at Re-daktøren kjørte mot et hus med voldsom røykutvikling.

Det ble ringt til Vestviken 110-sentral, og mens det ble forsøkt å finne noen på gården kom eieren i full fart i traktor inn på tunet.

Pipebrann kan kjapt bli til bygningsbrann

Traktorføreren kom seg inn i huset og stenge trekken på alle vedovnene i huset, mens hun hadde 110-sentralen på tråden.

Dette skjedde torsdag 7. november rett over klokka 11, i Fadumveien rett over kommunegrensa til Tønsberg, som snart er borte.

– Det er bekrefta pipebrann, og brannmannskap på stedet er i gang med slokking, får ReAvisa opplyst i en oppdatert melding fra 110-sentralen.

Der skryter de av rask innsats med å varsle brannvesenet og stenge trekken. En pipebrann kan kjapt bli en bygningsbrann, men her ble den heldigvis begrensa til pipa.

Litt forsinka avisrunde

På nyåret i år skreiv ReAvisa om mange pipebranner forrige vinter, og videreformidlet brannvesenets råd for riktig fyring gjennom vinteren. Les mer om det her.

Og avisene? De er endelig på vei ut i resten av avishyllene – om enn noe forsinket.

