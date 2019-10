Fra blåmandag til gla’mandag: – Jeg er så letta!!!

Forrige mandag var overskrifta konkurs. Meldingen til lokalavisa på mandag morgen ei uke seinere er av det superhappy slaget, med sju utropstegn etter: VITA RE-TORVET BESTÅR!!!!!!

Connie Pedersen (30) fikk den kjipe beskjeden forrige mandag formiddag 21. oktober:

Selskapet bak VITA-kjeden er konkurs, og framtida til butikken på Re-torvet er høyst usikker. Connie hadde da rukket å drive butikken i tre uker, etter at hun overtok i starten av samme måned.

Nye eiere kutter kraftig

Connie fortalte til ReAvisa at hun åpnet som vanlig, tross dramatikken i kulissene. Så, på tampen av forrige uke, ble det klart at investeringsselskapet Jotunfjell Partners inngikk en avtale med bostyrer og hovedkreditor om å overta driften av Cosmetic Group.

Men spenningen var ikke over av den grunn. For de nye eierne varslet samtlige franchisetakere at de ville satse på de mest lønnsomme butikkene.

«Jotunfjell partners vil i en periode fremover arbeide med å få oversikt over selskapets virksomhet, ansatte, løpende leieforhold og kostnader for å avklare hvordan og på hvilken måte konsernet skal driftes videre», sto det i mailen til Connie.

Fantastiske kunder og senterledelse

– På Facebook-gruppa til oss franchisetakere så jeg bare den ene etter den andre skreiv «da røyk vi ut», og det er jo så synd.

– Men jeg har hele tida hatt en god følelse for at de vil beholde Re-torvet, siden her går det bra.

Det kommer av fantastiske kunder: – Folk her er så støttende og alle vil hverandre vel. Det har vært en helt enorm oppbacking fra kunder og folk som bare har stikki innom for å si noen støttende ord.

Heiakulturen her i Re og på Revetal er helt fantastisk, kan Connie skrive under på.

Avgjort en gang for alle

Og det kommer av en like fantastisk senterledelse. Connie har drivi butikk andre steder før, og det å få drive butikk på Re-torvet er en drøm som har gått i oppfyllelse.

– De måtte ha dratt meg ut av butikken, for at jeg skulle gi opp dette, sier Connie og ler.

– Og da tror jeg faktisk at Sjur, Martin, Tom og alle de andre her på Re-torvet halt og dratt på min side.

Drømmen kunne fort blitt et mareritt, med bråstopp bare tre uker inn i eventyret. Nå er det avklart en gang for alle: VITA på Re-torvet består.

Rundt halvparten stenges

– Jeg er så glad! Jeg er så letta!!!, skriver Connie i meldingen på mandag morgen.

– Sjøl om både jeg og jentene har følt oss relativt trygge i utgangspunktet, merker man jo så klart en viss usikkerhet når en etter en av våre kolleger deler på sosiale medier at de blir avviklet.

– Eksakt tall på hvor mange butikker som legges ned er jeg usikker på, men vi snakker nærmere halvparten. Det kan få hvem som helst til å bli usikker på sin egen butikk. Men vi får bli!!!

– Det er nok mye takket være Re-torvet, og de gode tallene hele senteret kan vise til. Her står butikkene stødig, takket være våre lojale kunder, takker Connie via ReAvisa.

Mer frihet for franchisetakerne

Investeringsselskapet Jotunfjell Partners som overtar VITA-kjeden, ble etablert i 2001 og har siden da kjøpt over 35 selskaper, de fleste av dem innen varehandel.

Selskapet eier blant annet Elite Foto, Gullfunn, Enklere Liv og Airport Retail Group. Her inngår blant annet 24 butikker på Steen & Strøm Magasin og butikker på flere flyplasser i Norge, Sverige, Finland, Island og Storbritannia.

Connie har trua: – De nye eierne melder at de kort sagt ønsker å bringe nye VITA «back to basic».

– Det vil si kvalitetsvarer og kjente merkevarer til gode og konkurransedyktige priser, gode kampanjer, og ikke minst ønsker de å stimulere til å få tilbake mer frihet og kremmerånd til oss som er nærmest kunden.

Connie jobber fullt i butikken på Re-torvet, og har med seg tre ansatte på deltid. Butikken åpnet for to og et halvt år siden, og fører varer innen kroppspleie, duft og helsekost.

Les mer om lokalt næringsliv i Re.