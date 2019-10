Her trengs det flere leksehjelpere – vil du bidra?

I snart to år har Re Røde Kors tilbudt leksehjelp for voksne innvandrere på Revetal bibliotek. Behovet er stort, og de frivillige er fire i tallet – men blir gjerne flere.

Dette er et lavterskeltilbud, der de som trenger hjelp rett og slett bare dukker opp på Revetal bibliotek mandagskvelder mellom klokka 17.00 og 19.00.

Antallet elever har variert mellom en og sju «elever».

Trenger flere frivillige

Det er fire voksne norske frivillige som hjelper til. Men i det siste har det vært vanskelig å hjelpe alle, fordi det hele tida har vært mange med behov for hjelp og litt for få norske hjelpere, forteller Peter W. Moe på vegne av det lokale Røde Kors-laget.

– Det er ikke alltid at alle fire har anledning til å komme, så i det siste har vi ikke klart å yte nok hjelp. Derfor hadde det vært fint om vi kunne rekruttere noen flere hjelpere, og kanskje ReAvisa kunne være til hjelp med å bekjentgjøre behovet.

Aktiviteten har ikke noe budsjett eller noen utgifter, da biblioteket er gratis å bruke og leksehjelperne jobber som frivillige.

– Alltid hyggelige møter

Alle må låse seg sjøl inn med mer-åpent-ordningen på biblioteket.

Så samles hjelpere og de som blir hjelpa ved det store borgerbordet i førsteetasjen for å hilse på hverandre og høre hvilke fag de forskjellige ønsker hjelp til.

– Derfra fordeler vi hjelperne oss etter hva vi synes vi kan hjelpe til best med, og finner et egnet rom eller en passende krok å sitte i.

Det er alltid hyggelige møter, forteller Peter. – Vi blir bedre kjent med nye landsmenn i lokalmiljøet, og de blir bedre kjent med oss.

Hjelpa settes stor pris på

– Vi gjør så godt vi kan i tida vi har til rådighet, men behovet er alltid større enn det vi klarer å dekke. Så alle er innforstått med at vi kommer bare et lite stykke videre hver gang, forteller Peter.

– Mye dreier seg om å forstå og øve norsk og hjelpe til med oppgaver i norsk fra klassen som innvandreren går i. Av og til er det behov for hjelp i andre fag, men det er sjelden vanskeligere enn at en av oss kan hjelpe «eleven» videre.

– Skulle det dreie seg om emner som ingen av oss har kompetanse i, er det ingen sure mine fra «elevene», forteller Peter. – De viser alltid at de setter stor pris på den hjelpen de får, og vi hjelpere går hjem med en følelse av at vi har kunnet gjøre hverdagen litt bedre for noen.

Ett par timer hver mandagskveld

Leksehjelpen for voksne innvandrere møtes hver mandag på Revetal bibliotek, fra klokka 17.00 til 19.00.

For mer info og ved interesse for å hjelpe til, er Peter W. Moe i Re Røde Kors rette mann å kontakte, enten på telefon 909 54 504 eller epost styremedlem2@rerk.no.