Lene ble hyllet på hjemmebane: – Det er veldig lenge siden jeg har syngi for så mange venner og familie!

– Dette har jeg gleda meg veldig til, fortalte Aqua-Lene før hun ble hyllet med taktfaste «Lene – Lene – Lene»-tilrop.

ReAvisa møtte Aqua-Lene før konserten «hjemme» i Foynhagen.

Oppvokst på Linnestad, så er Tønsberg «byen min», forteller Lene Nystrøm Rasted (45).

Gode minner fra Elverhøy og Fjellborg

Barneskoleår på Ramnes og ungdomsskoleår på Revetal er gode minner.

Det var først på russerevyen på Re VGS, på Elverhøy våren 1992, at hun fikk trua på at sang og musikk skulle bli hennes levevei.

– Jeg husker med glede Elverhøy, der hadde vi veldig mye gøy opp gjennom. Og i Våle, på Fjellborg, med ungdomsdisko, herre min hatt! Det var jo helt fantastisk morsomt! Ukas høydepunkt!

Det er viktig at ungdom har noen arenaer å møtes på der ungdom kan være ungdom, mener Lene.

– Jeg er veldig glad for å høre at Elverhøy ble redda. Elverhøy var veldig viktig for meg, og det er helt sikkert like viktig for nye generasjoner nå.

Aldri vært en «fucking superstar»

Lene forteller om en god oppvekst. – Det har nok gitt meg litt bein i nesa. Det trengs i denne bransjen her.

– Jeg har aldri gått rundt og trodd at jeg er en «fucking superstar». Det er noe bra i det norske med at «du skal ikke tro du er noe», hvert fall ikke at du er bedre enn alle andre. Jeg tror det er en sunn holdning, uansett hva du driver med.

Lene lengter hjem. Til Norge, og til Re. Hun følger med på det som skjer i hjembygda, men flytta før både den ene og den andre kommunesammenslåinga.

Viktig å gi ungdom trua på seg sjøl

Nå håper hun at kultur vil stå like sterkt i nye Tønsberg som i de gamle kommunene.

Det gjelder å tilby møteplasser der ungdom kan møtes på egne premisser, at voksne kan låne ut nøkkel til øvingsrom, og stoler på ungdommen. Det handler om ansvar og tillit.

Det er viktig å gi lærere som brenner for musikk og kultur frie tøyler til å få talenter opp og fram.

– Og ikke bare når det gjelder musikk, men alt mulig en kan ha talent og interesse for, understreker Lene.

– Ungdomsskolelærer sparka meg utpå

– Jeg husker hvordan mine klassekamerater blomstra da de fant noe de mestret, og det er så viktig. Så utrolig viktig!

– For meg ble det musikk, og ungdomsskolelærer Tom Hansen var veldig, veldig viktig i så måte. Han sparka meg utpå og fortalte meg at «du er faktisk veldig god på å synge, Lene!».

– Tom er en god lærer, men kanskje altfor snill? Men han har en vanvittig god læreregenskap:

– Han hjelper unge folk til å få trua på seg sjøl!

Vil bare løpe ut i skogen

Lene forteller at det er intense perioder med mange konserter verden over, men også lange pauser. Da prøver hun å legge turen til hjemlige trakter. Til daglig bor hun og familien i Danmark.

– Jeg er en del i Ramnes på besøk hos venner og kjente. Så ungene skal få se den viktigste halvparten av opphavet deres, sier Lene med en latter og glimt i øyet.

– Så fort jeg kommer over grensa har jeg bare lyst til å løpe ut i skogen!

Veldig mange bønder i by’n!

Fra første strofe til siste applaus har Lene full kontroll på Foynhagen. Hun innrømmer at det er noe spesielt med å spille «hjemme», foran venner, kjente og familie.

Det var mange bønder i by’n torsdag 1. august, med massevis av Re-fjes blant publikum.

– Jeg har mange fra familien min her, og flere gode venner i Re har tatt turen. Det setter jeg stor pris på! Jeg har også møtt mange jeg ikke har sett på evigheter, og det er veldig moro.

– Jeg gleder meg veldig. Gruer meg litt og, forteller Lene til ReAvisa før hun går på scenen. – Det er noe spesielt med dette. Det er veldig lenge siden jeg har syngi for så mange venner og familie!

Flere ganger blir det massive «Lene – Lene – Lene» tilrop i publikum. Heltinnen sjøl innrømmer at tårene presser på, tydelig rørt:

– Tusen, tusen, tusen, TUSEN hjertelig takk!

Hva skjer i sommer? Last ned sommermagasinet 2019 – gratis.

Les mer om kultur og musikk i Re.