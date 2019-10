Restaurant-Roger gir stafettpinnen videre til Monica

– Vemodig, men riktig, forteller Roger Noren om avgjørelsen om å selge og slutte. Monica Larsen, et kjent fjes på Restauranten, er heltent på å ta «Rangen» videre inn i framtida.

Les også: Smilefjes til Restauranten.

Roger Noren (53) fra Revetal har jobba på Restauranten på Revetal siden oppstarten i 2004, og siden 2011 har han vært daglig leder og eier sammen med Torbjørn Lia.

Etter mange år med mye jobb, er det bom stopp fra nyttår – både for eierskap, ledelse og ansettelse. Nå skal Roger finne noe annet å drive med. Hva? Det veit han ikke.

Monica har den rette driven

– Jeg trenger å finne på noe nytt, og denne plassen trenger noen nye til å trekke i trådene. Det vil si, jeg trenger noe nytt å strekke meg etter, og denne plassen trenger noen som har det ekstra giret.

– Du veit, det har lett for å gå i den samma tralten når du har vært på en plass for lenge. Da blir det ikke så lett å finne på nye ting.

– Nå er det på tide å gi stafettpinnen videre, og Monica har den rette lysta – og driven.

Monica Larsen (44) fra Valleåsen ble i sin tid ansatt av Roger, da han var fersk daglig leder og deleier i 2011.

Små forandringer vil skje

Roger har alltid hatt trua på Monica, og veit at «Rangen» er i trygge hender.

Klimaflyktningen fra Bergen, som er blitt et kjent fjes på vår lokale Restaurant, blir den første som eier aksjeselskapet fullt ut aleine. Også Torbjørn Lias eierhalvpart selges ut.

Den absolutte makta over «Rangen» skal hun ikke bruke til annet enn å la det aller meste bli som før for gjestene. Alt går som normalt videre, med event, konserter, lag og ikke minst julebord med juleshow fram til jul.

– Folk vil ikke merke så mye til et nytt eierskap, men det blir noen forandringer over tid. Vi tar noen små steg, og det første er nye og bedre stoler, forteller Monica.

Roger: – Vemodig, men riktig

– Det er jo en ære å få den tilliten av Roger. Det er litt av en mulighet, og jeg var ikke i tvil om å gripe den, forteller Monica til ReAvisa. – Jeg er veldig tent på oppgaven!

Roger forteller at det er «vemodig, men riktig» å gi slipp på hjertebarnet. – Det er blitt mye jobb over mange år, og jeg er sliten. Så det første jeg skal, er å ta meg en lang ferie. Så får vi se hva som skjer videre.

– I dette faget jobber du mye, og du jobber da andre har fri. I tillegg er det ikke bare-bare å drive for seg sjøl. Det tar på, over så lang tid. Nå skal jeg ha mer tid med familien, og nå har jo Cathrine (Bøhle, Rogers kjæreste, red anm) blitt valgt inn i kommunestyre for nye Tønsberg, så da kan jo ikke jeg jobbe dag og natt.

Siste sprell på «Rangen» før eiereskiftet blir Za-Zaa-rocken 2. juledag. Da skal Roger få en festfinale på jobben han har elska fram i femten år, med fullt trøkk og fullt hus.

Små marginer

Omsetningen for Restauranten AS har falt noe over de siste tre åra, fra over 5,6 millioner kroner i 2016 til rett under 5,2 millioner kroner i 2018.

Resultat før skatt har gått fra et lite overskudd i 2016, til å gå i null i 2017, til et underskudd i fjor. Marginene er små, men 15 år med Restaurant-drift viser at det javnt over er fullt mulig å få det til å gå rundt på Revetal.

Restauranten AS ble starta opp i 2004, og har i dag åtte – ni ansatte totalt, fordelt på alt fra fulle stillinger til deltid, helge- og kveldshjelp.

Les mer om Restauranten i ReAvisa-arkivet.

Les mer om lokalt næringsliv i Re.