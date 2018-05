Politiet stenger veier og boliger tømmes for folk

LINNESTAD: Kraftig røykutvikling, spesielt rundt Linnestad næringsområde.

Klokka 07.00 fikk Vestfold-politiet melding om røykutvikling i gjenvinningsbedriften Revac på Linnestad.

Kraftig røykutvikling

– Kraftig røykutvikling, melder nødetatene ved ankomst. Brannvesenet jobber med slokking, og helsepersonell tar seg av tre som jobber på anlegget. De har fått i seg røyk.

Brannvesenet varsler kraftig røykutvikling under slokking, så beboere i området bør lokke dører og vinduer. Røyken legger seg rundt brannstedet i skrivende stund. Men vi veit av tidligere brann på anlegget at vinden fort kan snu, så det er best å være føre var.

Politiet ber om at beboere som er berørt evakuerer fra eiendommene sine. Politiet kjører fra eiendom til eiendom for å be beboere reise andre steder inntil videre.

Som all røyk, er også denne giftig – men den kan være ekstra giftig, siden det mest sannsynlig brenner i elektriske komponenter, plast og annet avfall som resirkuleres hos Revac AS.

Helsehuset fungerer som evakueringssenter

Kommunen er varslet. Veier i område blir sperret og politiet oppfordrer folk til å ikke reise til stedet. Evakueringssenter i forbindelse med brannen er Helsehuset på Revetal, Revetalgata 52.

Politiet melder om at det er en stor brann som kan vare i mange timer.

Anette Røkenes på Sperre gård har filma den voldsomme røykutviklinga – se videoen her. Hun er bekymra for miljøskader – som for fire år siden.

Per Vidar Gjersøe har plukka ei bøtte med nedfall fra brannen, det er varme, brente plastbiter. Flere ReAvisa-lesere forteller om det samme. De frykter en skogbrann som følge av Revac-brannen.

Brannflyet er også på vingene, og sirkulerer over området i skrivende stund.

Kommunen setter krisestab

Re kommune informerer rett over klokka 10.00 at det er satt krisestab. På kommunens Facebook-side står det:

«Lukt er i seg selv ikke et tegn på at man er eksponert for giftig røyk, men dersom du opplever sterkt ubehag bør du evakuere».

«Personer med KOLS, astma eller lignende luftveissykdommer bør uansett evakuere».

Ikke første gang det brenner hos Revac

Det er ikke første gangen det brenner hos en gjenvinningsbedrift på Linnestad. Den største og mest alvorlige brannen varte 36 timer sommeren for fire år siden.

Dommen falt for litt over ett år siden, og rettens konklusjon var millionbøter til foretaket og fengselstraff til tre i ledelsen:

Kommunen fikk refs for å mangle kriseplaner i tilfelle store katastrofer den gang.

