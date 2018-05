Mandag morgen: Evakuering, stengte barnehager, og fortsatt frykt for brann i lang tid framover.

LINNESTAD: I natt ble alle boliger i et større område rundt Revac evakuert og folk ble sendt på hotell i Tønsberg. I dag holder to barnehager stengt.

Klokka 07.00 søndag 27. mai 2018 fikk Vestfold-politiet melding om røykutvikling i gjenvinningsbedriften Revac på Linnestad.

Godt over 12 timer etter jobber nødetatene på stedet fortsatt. Og de blir der gjennom kvelden og natta, med beskjed til lokalbefolkningen om å være beredt på en evakuering. Så skjedde i løpet av nattestimene.

Gikk fra dør til dør

– Politiet, i samråd med brannvesenet, valgte i løpet av natten å evakuere områder langs Bjuneveien og Linnestad i nærheten av Revac AS, skriver politiet i Sør-Øst i en pressemelding mandag morgen.

Det ble banka på dører for å informere beboerne i områdene som ble evakuert. Alle fikk tilbud om overnatting på hotell i Tønsberg.

Det er også i løpet av natta bestemt at Linnestad barnehage og Skjeggestadåsen barnehage holder stengt mandag.

– Dette fordi det ikke ønskes å ta flere folk inn i et område som kan bli røykutsatt og spesielt ikke små barn. Alle foresatte har fått beskjed, melder Re kommune.

Det blir gitt et tilbud for barn som foresatte ikke har mulighet til å ha hjemme på Revetal barnehage.

Veit fortsatt ikke når brannen kan være slokt

Vestfold interkommunale brannvesen har fortsatt ikke sjanse til å fortelle når storbrannen kan være over.

– Det er derimot forventet at dette kan utvikle seg i løpet av dagen. Det kan forventes at hele eller deler av bygget vil kunne kollapse. Dette igjen kunne føre til at brannen blusser opp og at man får økt røykutvikling fra stedet, opplyser politiet.

– Fortsatt brenner det i lommer inne i hallen. Gjennom natten har åtte brannmannskaper og to lifter vært i gang med slokking, melder Vestfold Interkommunale Brannvesen på sin Facebook-side.

– Vi har jobbet med å komme til på steder der det fortsatt brenner. I tillegg har vi satt opp en vannkanon på taket. Røykutviklingen varierer i omfang, fra lite til litt mer igjen. Slik har det vært gjennom natten, sier utrykningsleder Stener Knem.

Vær OBS på giftig røyk

Hvis det er andre i området som føler ubehag, bes disse fjerne seg fra det området der de har blitt utsatt for røyken, og ta kontakt med lege. Lukt av røyk uten andre symptomer er i utgangspunktet ikke farlig.

