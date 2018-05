– Vi har ikke kontroll. Det vil ta mange timer å slokke.

LINNESTAD: – Vi har jo – dessverre – erfaring med liknende brann fra tidligere, forteller brannsjef Per Olav Pettersen til ReAvisa. Han har god tro på å få brannen under kontroll, men per nå er ikke det status og folk i området må regne med røykutvikling langt utover søndagen.

Alle nødetater er på stedet, sammen med Sivilforsvaret og representanter for kommunen, klokka 13.00 søndag 27. mai 2018. I tillegg sirkulerer brannflyet på himmelen, på leit etter mulige skogbranner.

Har en god plan

Brannsjef Per Olav Pettersen i Vestfold interkommunale brannvesen (VIB) forteller til ReAvisa at det er en fare de er høyst klar over. Det ramler ned rester fra brannen over store deler av Re, i en knusktørr vegetasjon.

Førsteprioritet er å få slokka brannen på Revac, men det viser seg å være vrient. – Det vil ta mange timer, vi veit ikke hvor mange. Vi har – dessverre – erfaring fra liknende brann tidligere, forteller brannsjefen til ReAvisa.

– Vi jobber med en god plan for hvordan vi skal greie å få dette under kontroll. At det blir en god del timer framover, det kan jeg hvert fall trygt si.

Ikke første gang det brenner hos Revac

Det er ikke første gangen det brenner hos en gjenvinningsbedrift på Linnestad. Den største og mest alvorlige brannen varte 36 timer sommeren for fire år siden.

Dommen falt for litt over ett år siden, og rettens konklusjon var millionbøter til foretaket og fengselstraff til tre i ledelsen:

Les mer: En knusende Revac-dom.

Brannsjef: Mener Revac burde vært klar over risikoen

Revac-naboer: – Våre bekymringer ble latterliggjort

Revac-lederen: – Hadde jeg vært det minste i tvil om at ikke alt var i orden, hadde jeg gjort noe med det tvert!

Kommunen fikk refs for å mangle kriseplaner i tilfelle store katastrofer den gang.

Les flere saker fra politiloggen i Re.