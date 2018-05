Frykter skogbrann som følge av Revac-brannen

LINNESTAD/RE: – Flott at folk følger med, sier Arnt E. Folvik i brannvesenet til ReAvisa. Det ramler nå ned brente plastbiter og andre rester fra Revac-brannen over et stort område. Ingen veit med sikkerhet sannsynligheten for at dette kan antenne den knusktørre vegetasjonen.

Store brannmannskap jobber med slokking på Revac søndag formiddag. Men røyken og nedfall fra brannen bekymrer folk, flere kilometer unna brannstedet.

Ei bøtte med brent plast

Flere ReAvisa-lesere tipser om nedfall fra brannen over et stort område, helt bort til engene på Reine, ved Re golfbane, og mest sannsynlig enda lenger.

I gatene på Leikvoll litt nærmere brannstedet har Per Vidar Gjersøe samla sammen ei bøtte med nedfall.

– Skummelt når det faller ned askebiter i denne størrelsen i gata på Leikvoll, mener Per Vidar. – Innholdet i bøtta er plukka opp bare i gata utenfor huset. Håper bare ikke det blir antenning av skogen nå når det er så enorm tørt.

Hvor stor faren for antenning er, kommer an på varmen i nedfallet. Men teorien har selvfølgelig brannvesenet vært innom.

Setter alt inn på å få slokka brannen

Hovedfokus er å få slokka brannen på Revac så snart som mulig, forteller informasjonsrådgiver i Vestfold interkommunale brannvesen (VIB) Arnt E. Folvik:

– For det første: Hjertelig takk for at folk følger med! For det andre: Vi kan ikke si noen ting om faren for spredning. Det blir rein spekulasjon.

– Men brannvesenet oppfordrer alle til å vise helt ekstraordinær forsiktighet med alt som kan føre til brann, nå som all kapasitet settes inn på Revac.

– Vår ellers gode kapasitet er ikke så optimal som normalt, rett og slett, forteller Arnt E. Folvik, som har alle stasjoner i VIB på stedet, i tillegg er mannskap fra Larvik, Sandefjord og Drammen også tilkalt.

Brannflyet er også på vingene, og sirkulerer over området i skrivende stund.

Ikke første gang det brenner hos Revac

Det er ikke første gangen det brenner hos en gjenvinningsbedrift på Linnestad. Den største og mest alvorlige brannen varte 36 timer sommeren for fire år siden.

Dommen falt for litt over ett år siden, og rettens konklusjon var millionbøter til foretaket og fengselstraff til tre i ledelsen:

Kommunen fikk refs for å mangle kriseplaner i tilfelle store katastrofer den gang.

