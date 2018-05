Lager planer for å evakuere større områder i Re

REVETAL/LINNESTAD: Kommunen lager nå evakureringsplan for et større område. Dersom planene blir en realitet, er oppmøte og overnatting i første omgang på Revetal ungdomsskole.

Beboere i de evakuerte områdene har møtt på Re helsehus i løpet av morgen og formiddagen.

Klokka 14.00 møter ReAvisa lederen for krisestaben i Re kommune, ordfører Thorvald Hillestad, og kommunalsjef Ivar Jostedt.

Overnatting på Revetal ungdomsskole

De skal innen klokka 15.00 ha en evakuringsplan på plass. Det er politiet som avgjør om det trengs å sette den ut i livet eller ikke.

– Vi har mulighet til å innkvartere folk på Revetal ungdomsskole, og det blir nok oppmøte der. Vi har også avtale med hoteller i byen, dersom det blir snakk om et større område og mange folk. I verste fall har også kommunen en avtale med Brunstad, hvis det blir snakk om veldig mange evakuerte.

– En slik plan må gjennomføres før ungane legger seg, forteller Thorvald, – det vil si innen klokka 18.00, har vi fått beskjed om. Det vil jo være aktuelt hvis brannmannskapet ikke har kontroll enda, og røyken fortsatt velter over Re.

Brannsjef Per Olav Pettersen fortalte til ReAvisa klokka 13.00 – seks timer etter at slokkinga starta – at de fortsatt ikke har kontroll over brannen, og at det vil brenne i mange timer framover.

Mer røykutvikling nå

Det var klokka 07.00 på morgenen søndag 27. mai at det begynte å brenne hos Revac AS på Linnestad næringsområde – igjen. Alle nødetater er på stedet, sammen med Sivilforsvaret og representanter for kommunen. I tillegg sirkulerer brannflyet på himmelen, på leit etter mulige skogbranner.

Mange opplevde rundt 13.30-tida at det ble mer røyk. Da stoppa brannmannskapet slokkinga en liten stund for å få oversikt over bygningskonstruksjonen. Da slokkinga ble satt i gang igjen oppsto det ekstra mye røyk igjen.

Vinden har tatt med seg røyk og nedfall fra brannen i forskjellige retninger. Siste rapporter er fra Høyjord, der det kjennes røyklukt.

Ikke første gang det brenner hos Revac

Dommen falt for litt over ett år siden, og rettens konklusjon var millionbøter til foretaket og fengselstraff til tre i ledelsen:

Les mer: En knusende Revac-dom.

Brannsjef: Mener Revac burde vært klar over risikoen

Revac-naboer: – Våre bekymringer ble latterliggjort

Revac-lederen: – Hadde jeg vært det minste i tvil om at ikke alt var i orden, hadde jeg gjort noe med det tvert!

Kommunen fikk refs for å mangle kriseplaner i tilfelle store katastrofer den gang.

Les flere saker fra politiloggen i Re.