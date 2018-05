Slokkingen fortsetter gjennom kvelden og natta

LINNESTAD: En lang dag med slokking går mot kveld, og ingenting tyder på at brannen er over med det første enda.

Klokka 07.00 søndag 27. mai 2018 fikk Vestfold-politiet melding om røykutvikling i gjenvinningsbedriften Revac på Linnestad.

Godt over 12 timer etter jobber nødetatene på stedet fortsatt. Og de blir der gjennom kvelden og natta:

Må fortsatt være beredt på evakuering

– Brannen i avfallshåndteringsanlegget til Revac AS i Re kommune er fortsatt ikke over, og erfaring fra sist brann i anlegget i 2014 tilsier at det kan ta lang tid før brannvesenet kan fastslå at brannen er slokka, skriver Politiet i Sør-Øst i en pressemelding.

– Røyken fra brannen er uforutsigbar, og vindretningen har dreid flere ganger i løpet av formiddagen. Det er også vanskelig å forutsi om brannen kan blusse opp igjen.

– Den evakuering som ble startet ved 14-tida kunne man imidlertid stanse, og det var ikke behov for beboere på Linnestadfeltet til å forlate sine hjem.

Imidlertid ber politiet beboere i området om å være beredt på å kunne evakuere i løpet av kvelden og natten hvis brannen på ny skulle blusse kraftig opp.

Må fortsatt holde dører og vinduer lokka

Det vil være politi i nærområdet i løpet av hele natten, og beboere vil bli tatt hånd om hvis det skulle vise seg å være behov for å gjennomføre en evakuering, opplyses det fra Politiet i Sør-Øst.

Politiet oppfordrer publikum som bor i området til fortsatt å holde vinduer og dører lokka.

Les også: Frykter nye utslipp.

Les også: Lager planer for en større evakuering i Re.

Les også: Større evakuering i Re.

Les flere saker fra politiloggen i Re.