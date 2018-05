Brannvesenet: Revac-brannen er slokt!

LINNESTAD: Snaut to og et halvt døgn etter slokking starta melder brannvesenet at Revac-brannen endelig er over.

Klokka 07.00 søndag 27. mai 2018 fikk Vestfold-politiet melding om røykutvikling i gjenvinningsbedriften Revac på Linnestad.

Brannen er offisielt slokt!

Det er rett over klokka 16.30 tirsdag 29. mai 2018 at konklusjonen kommer som melding på Vestfold interkommunale brannvesens Facebook-side:

– Hjullasteren henter nå ut restene av haugen og vender på massen. Den var anslagvis på 80 – 100 tonn med oppmalte vaskemaskiner og elektronikk ved brannstart søndag morgen. Haugen er våt tvers igjennom og det ryker ingen ting når han graver i haugen.

– Da kan vi endelig si at Revacbrannen er offisielt slokt, sier innsatsleder brann Andrew Wright.

– For sikkerhetsskyld skal hele haugen vendes, men det er ingenting som tyder på at det er noe som helst varme igjen i haugen, den er slokt, gjentar Andrew Wright. Han legger til at brannmannskaper blir på stedet til denne jobben er ferdig.

