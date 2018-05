REVETAL: De evakuerte er nå flytta til Re helsehus, der det nå er et mildt sagt ampert infomøte. Folk fikk beskjed om å bare forlate hus og hjem midt på natta, uten klær, med katter og andre kjæledyr værende igjen. Og sjøl om alle aller helst vil flytte hjem igjen, er flere redde for akkurat det.

Infomøtet for de evakuerte etter Revac-brannen som starta tidlig søndag morgen 27. mai finner sted klokka 13.00 tirsdag 29. mai på Re helsehus. Det er sterke følelser i sving, med både sinne og gråt blant de oppmøtte.

Også lukt kan jo være farlig!

– Dere har informert hele veien om at lukt ikke er farlig, bare røyken. Men også lukt kan jo være farlig! Dette er jo snakk om gift, og lukt kan jo være skadelig så langt jeg har skjønt det av alt det jeg har lest om dette. Eller er vi helt idioter som ikke skjønner noe av dette her?, spør en i salen mektig irritert.

Politiet ved etterforskningsleder Knut Erik Ågrav og Re kommune ved rådmann Trond Wifstad, som leder møtet, svarer: – Det vil helt sikkert være noe lukt i området – også inne i hus. Hvorvidt hver enkelt kan flytte hjem, må dere søke råd om fra fastlegen deres – hvis dere er usikre på det.

– Hvis det ikke vurderes som greit, må man ta kontakt med forsikringsselskapet sitt, råder de. Forsikringsselskapene skal foreta en befaring på Linnestad når det er mulig å gjennomføre noe slikt. Det er det ikke enda, for evakueringen fortsetter «inntil videre».

Både bygg og inventar kan ha røyk- og sotskader. Folk må kanskje ta i bruk både bolig- og innboforsikring, sier rådmann.

Vage svar fra politi- og kommuneledelse

Men nå er folk mest bekymra for helsa til seg og sine. – Hva hvis evakueringen er over i kveld, da har ingen her noen fastlege å gå til?, lurer ei i salen på.

– Da anbefaler vi – hvis du er usikker – å oppsøke fastlege nå på dagtid. På kveldstid vil legevakta være alternativet til fastlege.

– Hva med ti – femten år fram i tid? Hvem kan si hva vi har fått i oss for noe nå som kan gi seinvirkninger?, spør en.

– Da må vi henvise til kommuneoverlegen, svarer rådmann Trond Wifstad i et vagt svar. Ei i salen tar ordet, og uttrykker forståelse for at politi- og kommuneledelse ikke kan svare så veldig konkret akkurat nå.

Risikerer fortsatt at brannen blusser opp

Det er amper stemning i salen, og mange er redde. Andre vil helst flytte hjem, nå som det ikke er ei eneste røyksky å se på himmelen.

– Det ville vært lite lurt å slippe opp nå, etter to dager med evakuering – og så risikerer vi at den største røykskya av dem alle kommer en halvtime etter dere er hjemme igjen, sier etterforskningsleder Ågrav.

Nettopp av den grunn slipper også de færreste inn i feltet. Det er flere som har katter og andre kjæledyr der, og så å si alle dro i det de sto og gikk i – etter beskjed fra politiet.

Ta vare på kvitteringer for alle utlegg

ReAvisa veit om ei gravid dame som ikke slipper inn for å hente det de trenger, og må kjøpe en god del utstyr på nytt. Flere har handla klær og andre saker og ting de trenger, som de ikke får henta hjemme.

Rådet fra brannsjefen i mandagens møte var å ta vare på kvitteringer og få det vurdert i ettertid hva som kan dekkes av for eksempel forsikring.

– Vi prøver å slippe folk inn for å hente det mest nødvendige, mate kjæledyr, og så videre, men det kommer helt an på hva som skjer oppe på branntomta. Vendes det masser der, så kan vi ikke slippe inn noen, forteller etterforskningsleder Ågrav i tirsdagens infomøte.

Bedre å være litt for forsiktig, enn det motsatte

Det ble også spurt om hvilke prøver som er tatt. Det er tatt prøver av nedfall fra brannen, både aske og større biter som har ramla ned over en stor radius rundt brannstedet. Det er tatt vannprøver av både vassdrag og private brønner. Også beiter og avlinger sjekkes ut, forteller politiet.

Forsamlingen er mest interessert i luftprøver. – Det er det betydelig vanskeligere å få noe ut av, forteller Ågrav. – Men vi har tatt prøver – også av røyken – og vil offentliggjøre resultatet av prøvene så snart de er klare. Vi har ingen interesse av å holde dette hemmelig.

En bonde minner om at bøndene trenger foret på eng og beiter til dyra. – Landbrukskontoret følger opp den biten, svarer rådmannen.

– Jeg skjønner at mange av dere er engstelige – med god grunn. Andre er kanskje klare for å dra hjem og skjønner ikke at det fortsatt er evakuering, og tenker at det er litt overdrivi. Men det bedre å være litt for forsiktig, enn det motsatte.

– Men det er ikke anledning til å reise hjem – det har politiet avgjort, understreker Ågrav.

Det er «noen tonn» igjen

Status akkurat nå er ifølge politiet at massene vendes og at de skal transporteres bort fra området med lastebil.

På spørsmål om det er mye igjen, er svaret «noen tonn». Det er snakk om en haug som dekker 200 kvadratmeter, med en høyde på cirka fem meter, med oppkverna hvitevarer.

De evakuerte må enten holde seg på Re helsehus, eller et annet sted de har ordna sjøl. Det blir et nytt infomøte klokka 17.00 på Re helsehus, hvis ikke dere hører annet, avslutter rådmannen møtet.

Klokka 16.30 melder brannvesenet at brannen endelig er slokt, nesten to og et halvt døgn etter slokkingen starta. Evakueringen er også over.

Revac beklager belastningen

ReAvisa har spurt om en prat med daglig leder ved Revac AS. Vi har mottatt en pressemelding tirsdag formiddag og en ny tirsdag kveld:

– Vi er glade for at beboerne endelig kan reise hjem og beklager den belastningen dette har vært for de, skriver daglig leder. – Vårt fokus framover blir å komme tilbake i normal drift så snart som mulig. Det skal vi klare sammen med våre dyktige ansatte.

Når det gjelder årsaken til brannen sier daglig leder at det er for tidlig å si noe om dette. – Dette blir en del av politiets etterforskning som vi selvsagt skal bistå så godt vi kan på.

