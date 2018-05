Sjøl når evakueringen er over, risikerer Ida og familien å måtte vente lenge før de kan flytte hjem igjen.

LINNESTAD: Huset i Kløvveien er kanskje så sotskada at de to familiene som bor der risikerer å måtte vente lenge før de kan flytte hjem igjen. Det kan ifølge politiet gjelde flere familier.

Klokka 07.00 søndag 27. mai 2018 fikk Vestfold-politiet melding om røykutvikling i gjenvinningsbedriften Revac på Linnestad.

Sjøl om evakueringen kanskje oppheves etter det som forhåpentligvis er den siste runden med slokking tirsdag, risikerer mange å måtte vente med å flytte hjem igjen.

Ikke tilrådelig å flytte hjem

– Flere boliger er blitt sterkt eksponert for røyk og vil trolig måtte vaskes ned før de igjen kan bli beboelig, opplyser politiet i en pressemelding tirsdag 29. mai.

Dette var også et tema på infomøtet for de evakuerte mandag kveld: En mamma var ekstra bekymra for røyken: Ida Marie Solum (24). Hun er glad for å være evakuert, sammen med samboer Patrick Berg (25) og sønnen Odin Elian Solum (3).

De har leieboerne Elin Sofia Vestin (25) og Daniel Vestin Bruun (3) boende hos seg. Av gjengen på fem har begge barna og en voksen astma – en av dem kraftig astma.

– Vi har masse sot inne i huset, forteller Ida Marie til ReAvisa. I møtet lurte hun på hvordan alle som kan ha sotskader skal gå fram.

Brannsjefen anbefalte alle som er ramma å ta kontakt med forsikringsselskapet sitt. – Det er ikke tilrådelig å flytte hjem før boligen er sanert for sot, forteller han.

Bare de får slokka den brannen…

Beboerne får uansett ikke lov å reise hjem enda. Evakueringen holder stand, også utover tirsdagen. Det forventes nye røykskyer over Re utover tirsdag.

Noen har fått kjøre hjemom for å hente saker og ting – med politieskorte. Byggefeltet er stengt av med vakter, både ved innkjøringen og gangbrua.

Både huseierne Ida Marie og Patrick og leieboer Elin Sofia har vært i kontakt med forsikringselskapet sitt. Ida Marie forteller om elendig oppfølging, mens leieboeren Elin Sofia forteller om god oppfølging.

Savner alle lekene og badebassenget i hagen

Og mens foreldrene bekymrer seg for hus og hjem, og hvor de skal sove den neste natta, springer barna rundt og rundt og leker.

– Men det er egentlig ikke så gøy å løpe i gangene lenger, forteller 3-åringene til ReAvisa. Men gratis is til barna på hotellet har de ikke blitt lei!

Daniel forteller at han savner alle lekene sine, der hjemme. – Bare de får slokka den brannen skal jeg leke med dem igjen!

Odin savner badebassenget i hagen. Det tror han at må få nytt vann, hvert fall. Det er nok en god ide, for huset i Kløvveien er prega av storbrannen hos Revac, ikke langt unna.

Revac beklager belastningen

ReAvisa har spurt om en prat med daglig leder ved Revac AS. Vi har mottatt en pressemelding, tirsdag formiddag:

– Man jobber nå med å ta ut den brente massen og er inne i sluttfasen på slukningsarbeidet. Vi bistår myndigheter og redningsetater og har en god dialog med disse, skriver daglig leder i Revac AS.

– Lokale helsemyndigheter vil i løpet av dagen vurdere når beboerne kan flytte tilbake til sine hjem. Vi beklager den belastningen brannen har medført for beboere, bedrifter og ansatte i nærområdet, og vi gjør alt for at vi skal komme raskt tilbake i normal drift.

