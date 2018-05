Forventer nye røykskyer over Re utover tirsdagen

LINNESTAD/TØNSBERG: Når massene skal dras ut og slokkes skikkelig, vil det trolig avgi mer røyk. Evakueringen opprettholdes, basert på helsefaglige råd.

Klokka 07.00 søndag 27. mai 2018 fikk Vestfold-politiet melding om røykutvikling i gjenvinningsbedriften Revac på Linnestad.

Godt over to døgn seinere er fortsatt næringsomådet stengt av, barnehage stengt, og boligområder evakuert. Og det ventes mer røykutvikling fra branntomta.

Evakueringen opprettholdes

Det forventes nye røykskyer når massene dras ut og slokkes skikkelig. Derfor skal også evakueringen opprettholdes «inntil videre». Massene skal også flyttes, får ReAvisa fortalt fra et møte for de evakuerte nå klokka 11.00 i Tønsberg.

Det blir et nytt møte på Re helsehus klokka 13.00. Det er også foreløpig oppholdsplass for evakuerte.

Basert på helsefaglige råd opprettholder politiet evakueringen inntil brannvesenet har kontroll på massene, heter det i en pressemelding fra politiet.

– Politiet vil foreta en fortløpende vurdering av fortsatt behov for evakuering og situasjonen kan endre seg i løpet av formiddagen.

Flere boliger må vaskes ned før folk kan flytte hjem

Sjøl om evakueringen kanskje oppheves, risikerer – som ReAvisa skreiv om i denne saken – mange å måtte vente med å flytte hjem igjen.

– Flere boliger er blitt sterkt eksponert for røyk og vil trolig måtte vaskes ned før de igjen kan bli beboelig, opplyser politiet.

Brannsjef Per Olav Pettersen råda alle som var utsatt for dette om å ta kontakt med sitt forsikringsselskap i infomøtet for de evakuerte mandag kveld.

Holder utkikk etter skogbrann

Politiet i Sør-Øst skriver i en pressemelding:

– Brannen vil trolig blusse opp igjen med dertil hørende røykutvikling. Brannvesenet vil være spesielt oppmerksom på eventuelt gnister som kan forårsake branntilløp i terrenget.

Det har regnet i Vestfold mandag ettermiddag, noe som reduserer faren for skogbrann.

Les flere saker fra politiloggen i Re.