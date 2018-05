Helt greit å være 3 år og evakuert på hotell, egentlig…

LINNESTAD/TØNSBERG: Oppi all dramatikken med nedsota hus og evakuering midt på natta, er 3-åringene Daniel og Odin veldig happy for masse gratis is. Men de gleder seg veldig til å komme hjem igjen – de veit bare ikke når. Det blir hvert fall ikke før tidligst i morgen tidlig.

Klokka 07.00 søndag 27. mai 2018 fikk Vestfold-politiet melding om røykutvikling i gjenvinningsbedriften Revac på Linnestad. Les mye mer om Revac og brannen her.

Bekymra for røyken

Nesten halvannet døgn seinere møtes de rundt 260 evakuerte naboene fra Linnestad og Bjune til møte på et fullstappa møterom på Oseberg, der mange har sovi i natt – eller hvert fall så mye de fikk av nattesøvn, etter å ha blitt evakuert fra klokka ett og utover natta.

Noen er bekymra for hva de kan ha fått i seg av røyk, fram til de ble evakuert. Politiet makta ikke å vekke alle på en gang, sjøl med sirener og dørbanking.

– Hva med den timen eller to som gikk før noen var ute av røyken?, lurer Anita Sjøgren Avdal på.

Brannsjef Per Olav Pettersen svarer at alle plager skal tas alvorlig, og anbefaler alle å oppsøke lege hvis så skjer.

En mamma er ekstra bekymra for røyken: Ida Marie Solum (24). Hun er glad for å være evakuert, sammen med samboer Patrick Berg (25) og sønnen Odin Elian Solum (3).

De har leieboerne Elin Sofia Vestin (25) og Daniel Vestin Bruun (3) boende hos seg. Av gjengen på fem har begge barna og en voksen astma – en av dem kraftig astma.

– Vi har masse sot inne i huset, forteller Ida Marie til ReAvisa. I møtet lurte hun på hvordan alle som kan ha sotskader skal gå fram. Brannsjefen anbefalte alle som er ramma å ta kontakt med forsikringsselskapet sitt.

– Det er ikke tilrådelig å flytte hjem før boligen er sanert for sot, forteller han.

Bare de får slokka den brannen….

Beboerne får uansett ikke lov å reise hjem enda. Det skjer tidligst tirsdag morgen. Flere har fått kjøre hjemom for å hente saker og ting – med politieskorte. Byggefeltet er stengt av med vakter, både ved innkjøringen og gangbrua.

Både huseierne Ida Marie og Patrick og leieboer Elin Sofia har vært i kontakt med forsikringselskapet sitt. Ida Marie forteller om elendig oppfølging, mens leieboeren Elin Sofia forteller om god oppfølging.

Og mens foreldrene bekymrer seg for hus og hjem, og hvor de skal sove den neste natta, springer barna rundt og rundt og leker.

– Men det er egentlig ikke så gøy å løpe i gangene lenger, forteller 3-åringene til ReAvisa. Men gratis is til barna på hotellet har de ikke blitt lei!

Daniel forteller at han savner alle lekene sine, der hjemme. – Bare de får slokka den brannen skal jeg leke med dem igjen!

Huset er dekt av sot

Odin savner badebassenget i hagen. Det tror han at må få nytt vann, hvert fall. Det er nok en god ide, for huset i Kløvveien er prega av storbrannen hos Revac, ikke langt unna. Huset skal være dekt av sot, og noe sot og nedfall har kommet inn i huset.

Status mandag kveld er at det ulmer fortsatt i massene, og det kommer litt røyk. Det er en større maskin på vei for om mulig å rive deler av bygget, siden det ikke har ramla sammen enda.

– Tanken er å vende på massene som ulmer og brenner for å slokke disse etter at rivningen er utført. Da kan arbeidet utføres sikkert, sier innstasleder brann Andrew Wright på Vestfold interkommunale brannvesen (VIB) sin Facebook-side.

Ingen kunne på evakueringsmøtet mandag kveld fortelle noe om når de evakuerte kan reise hjem igjen. Det blir hvert fall ikke før tidligst i morgen tidlig.

– Kommunens oppgave er å gi dere tak over hodet, når det trengs. Og det er politiet som tar avgjørelsen om evakuering eller ei, redegjør rådmann i Re Trond Wifstad.

Avventer fortsatt utviklingen på brannen

Og politiet avventer hvordan brannvesenets slokking går, spesielt med tanke på om taket på hallen som brenner raser eller blir rivi.

Hvis fortsatt folk er evakuert og det er behov for det, ble det varslet et nytt infomøte i utgangspunktet i kveld klokka 22.00 og i morgen tidlig klokka 07.00.

Siste melding fra politiet rett før klokka 20.00 på mandagskvelden lyder: – Riving av det brannskadde Revac-bygget er utsatt inntil ny teknisk befaring er gjennomført.

