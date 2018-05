Brannsjefen frykter en dobbelt så stor brann når bygningen kollapser eller må rives

LINNESTAD: Det er «bare» en tredjedel av bygningsmassen som har brent så langt, og nå er brannsjefen bekymra for spredning til resten. En like stor produksjonshall pluss et kontorbygg ligger utsatt til når taket enten raser eller må rives for å komme til i slokkinga.

Klokka 07.00 søndag 27. mai 2018 fikk Vestfold-politiet melding om røykutvikling i gjenvinningsbedriften Revac på Linnestad. Les mye mer om Revac og brannen her.

Brannsjefen: – Vi er redd for hva som kan skje da, ja.

ReAvisa får bekrefta av brannsjef Per Olav Pettersen at det er en av to haller som har brent. Faren er at brannen sprer seg til enda en hall med mer av det samme brennbare materialet. I tillegg er et kontorbygg i faresonen.

– Hallen der det har brent må ramle sammen eller rives, bekrefter brannsjef Per Olav Pettersen til ReAvisa. Mest sannsynlig ramler den ned av seg sjøl, etter at sterk varme har svekka stålkonstruksjonen. På toppen ligger det tung betong til tak.

– Og vi er redd for hva som kan skje da, ja. Både med tanke på oppblussing og fare for spredning til enda en produksjonshall og en kontorfløy.

Når taket ramler, hvor mye brannen blusser opp, og om det er nok til at brannen i verste fall sprer seg, kan ingen vite nå.

Det brenner fortsatt i haugen

Inne i den digre hallen det har brent er det fortsatt varme, og ingen kan med sikkerhet si at brannen er slokt før massene er vendt, spyla og kjølt ned. Men ingen kan gå inn for å sjekke, for det er livsfarlig å sende noen inn.

Nå tas det ingen sjanser, for erfaringene fra forrige storbrann hos Revac sommeren 2014 er skremmende. Da blussa brannen opp igjen, og den andre delen av brannen ble enda større enn den første.

Brannsjefen forteller til ReAvisa at erfaringene fra den forrige brannen er at sjøl om brannen roa seg, så er det lommer og gater med brann inni haugen. Plast som brenner oppfører seg mye likt oljebrann.

Det vil si at den er veldig vanskelig å hanskes med.

Forventer mer røyk utover mandagen

Nærmere nitti husstander er fortsatt evakuert. Brannvesenet melder ikke om vesentlige endringer på brannstedet rett før klokka 12.00 mandag 28. mai 2018.

– Det er forventet at brannen kan utvikle seg og blusse opp igjen i løpet av dagen, og medføre røykutvikling, heter det i meldingen fra Politiet i Sør-Øst.

Ikke lenge etter kommer det en langt mer beroligende melding fra brannvesenet:

– Slik det er her nå har vi kontroll, sier innsatsleder i VIB Andrew Wright. Kvalifisert bygningsteknisk personell har befart og vurdert situasjonen.

Har kontroll – men er på vakt

– I det vi kaller rød sone, der brannen har rast, kan bæringen være svekket. Skulle noen av disse betongelementene falle ned kan de slå ut noen av de tilstøtende bæringene.

– Om takelement av betong skulle falle ned i haugen hvor det ulmer kan vi få en ny situasjon. Vi tror ikke det vil skje, men kan ikke utelukke det. – Derfor står liftene på hver side av bygget og det ligger slange utlegg ute slik at vi er forberedt. Derfor sier vi at slik det ser ut her nå, – rolig med litt røyk, da har vi kontroll og fortsetter med å slokke ulmebrannen i haugen, avslutter Andrew Wright ifølge VIBs Facebook-side. Ingen veit noe om brannårsaken enda. – Det blir bare spekulasjoner, sier daglig leder ved Revac AS til Tønsbergs Blad.

