Nå plukkes taket ned – bit for bit

LINNESTAD: Nødetatene tok høyde for det verste, men det slo heldigvis ikke til. Brannmannskapet håper det snart skal være mulig å sette sluttstrek for slokking.

Klokka 07.00 søndag 27. mai 2018 fikk Vestfold-politiet melding om røykutvikling i gjenvinningsbedriften Revac på Linnestad. Les mye mer om Revac og brannen her.

Tok høyde for det verste scenario

Forrige gang det brant hos Revac, ble den andre delen av brannen enda mer omfattende enn den første. Derfor har nødetatene ikke tatt noen sjanser, spesielt med tanke på at det søndag kveld så ut til at taket skulle kollapse før man fikk roa brannen nok til å gå inn og kontrollert rive.

Det kunne få brannen til å blusse opp og i verste fall spre seg til enda en produksjonshall og en kontorfløy – altså en dobbelt så stor brann som til da.

Jernring i en stor radius rundt Revac

Så redde var man for kollaps, at det ble slått jernring rundt hele Linnestad næringsområde:

Boligområder ble evakuert, barnehager stengt, og hele næringsområdet ble sperra av for all annen aktivitet enn slokking av Revac-brannen – med politisperrebånd og gjerder.

Brannsjefen, politiets innsatsleder og helsepersonell på stedet tok høyde for det verste. Men heldigvis rapporterte ReAvisa feil, da det ble sitert på Facebook «når – ikke hvis» bygget raser. Men taket må ned, uansett – rett og slett for å komme skikkelig til i slokkingen.

Og nå er det på vei ned – i kontrollerte former, heldigvis. – Det vil ta noen timer. Vi kommer til å være på stedet i hele dag, forteller brannvesenets innsatsleder Andrew Wright.

Rydder og river – rydder og river

Denne brannen – som den forrige i liknende masse – er ikke over før hele massen er endevendt og skylt med kaldt vann. Plast som brenner blir som oljebrann, og det kan være mange lommer med varme som kan utløse en ny brann hvis de får utvikle seg uten nedkjøling.

Dilemma var at man måtte inn i haugen for å være sikker på at brannen var slokt, men ingen kunne gå inn fordi bygget var ustabilt etter stor varme. Dermed fikk man aldri slokt før bygget raser eller taket rives.

Siden klokka 19.00 mandag kveld har det pågått forberedelser til riving av taket. Hjullastere har fjerna EE-avfall og trucker har kjørt ut miljøfarlige produkter som olje og fat med diverse andre typer væske.

– Dette for å forhindre eventuelle nye utfordringer om betongelementene skulle falle ned feil sted, melder Vestfold interkommunale brannvesen på sin Facebook-side. Der ligger det også en video av rivingen, som du kan se i bånn av denne saken.

Forhåpentligvis kan vi snart sette sluttstrek

Da opprydningen av det man kunne komme til var gjort, kunne rivingen begynne.

– Og deretter er planen at hjullaster skal få haugen ut på plassen, slik at innholdet kan vendes og at våre mannskaper kan spyle vann på eventuell varme inne i fraksjonene, informerer brannvesenet.