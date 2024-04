Rektor: – Målet er en så normal skoledag som mulig

Dagen i dag starta med et møte med alle lærerne, som igjen orienterte sine klasser. Ellers skal skoledagen gå så normalt som mulig, forteller Revetal-rektoren.

Det var søndag kveld at rektor og kommune informerte om en gjentakende trussel om skoleskyting ved Revetal ungdomsskole, med dato i dag 15. april 2024.

Politiet justerte ned alvoret i sin vurdering av trusselen, men møtte likevel opp mandag morgen med uniformert bil og uniformert personell. Dette for å trygge alle ved skolen.

– Vi tenker ikke så mye på det, egentlig

– Ut over møtene ved skolestart i dag, går resten av dagen som vanlig, med de samme fag og skoletimer som vi ellers ville hatt. Målet er en så normal skoledag som mulig, sier Revetal ungdomsskole-rektor Mona Elisabeth Larsen om den uvanlige situasjonen.

Det virker det som om rektor og lærerstab har lyktes godt med, de elevene lokalavisa prater med forteller at de ikke tenker så mye på det. – Næsj, alt er som vanlig, egentlig, er ett par gutter helt enige om.

Men elevene har også forståelse for at noen kan bli litt engstelige, – det er jo litt annerledes med politi her og sånt. Noen har valgt å ikke komme på skolen i dag.

– Vi snakker med elevene

– Har dere først og fremst fokus på å normalisere en unormal situasjon med uniformert politi tilstede, eller har dere også fokus på å finne ut av hvem som kan stå bak trusselen?

– Jeg tenker begge deler. Vi snakker med elevene, og da kan det også være noen som veit, og da oppfordrer vi om å fortelle om det.

– Da kan Teams også være en fin måte å si ifra på, forteller rektor.

En gjentatt trussel

– Håpet er jo å finne ut av hvem som skreiv det, sier Revetal ungdomsskole-rektor Mona Elisabeth Larsen til ReAvisa. Bakgrunnen for politiets tilstedeværelse var en trussel om skoleskyting i dag, mandag.

Trusselen ble framsatt i form av skrift på et av skolens toalett onsdag forrige uke.

Det ble fjerna, men så gjentatt fredag. Det ble oppdaga rett før skoleslutt, før helga.

– Politiet er her for å trygge

Politiet vurderer ikke trusselen som reell, men har likevel økt beredskap med god synlighet ved skolen hele denne skoledagen.

– Politiet er her for å trygge, ikke for å sjekke, ikke for noe annet enn å trygge, understreker Revetal-rektoren.

