55 år etter oppstart: Orienteringslaget i Re er historie

OL Trollo var orienteringsklubben for Re, men nå har den blitt slått sammen med Orienteringslaget Tønsberg og omegn (OTO). Det sammenslåtte laget fortsetter med Tønsbergs navn, klubbfarger og drakter.

Inntil for bare noen år siden var det full fart i det lokale orienteringslaget OL Trollo, med mange aktiviteter – også i pandemi-tid var laget aktivt og meldte om medlemsvekst.

Det var også sist lokalavisa skreiv om OL Trollo: Bråstopp for det lokale idrettslivet – men ikke for det lokale orienteringslaget!, skreiv vi i mars 2020. De arrangerte også gratis introduksjonskurs til O-sporten i Revetalparken.

OL Trollo er nå historie

Det er ikke mange åra siden det var et tett skjema med aktiviteter i laget. Men så har det visstnok blitt dårligere med både medlemmer og aktiviteter, og det ble drøfta en sammenslåing med Orienteringslaget Tønsberg og omegn (OTO).

– Trollo og OTO har i mange år hatt et godt samarbeid om treninger og tur-orientering og begge klubbene har jobba tett for å få et eventuelt samarbeid på plass, melder OTO på egne nettsider etter sammenslåinga:

Tirsdag 19. mars i år avholdt begge klubbene ekstraordinære årsmøter, og vedtakene var tydelige i begge klubber: OTO og Trollo blir én klubb.

Den nye klubben beholder Tønsberg-navnet og Tønsbergs klubbdrakt beholdes, heter det på OTO sine nettsider.

55 år med OL Trollo

Dermed ble det ikke flere år med det gamle lokale orienteringslag her i Re: OL Trollo ble starta opp som et tilbud til orienteringsfolk i Ramnes og Våle i 1969.

Klubben ville dermed fylt 55 år i år. Og klubben var også ett av de første samarbeidene på tvers av de gamle kommunegrensene mellom Ramnes og Våle som ble til Re.

Til 40-årsjubileet i 2009 ble det laga en DVD som ble lagt merke til både lokalt og i O-sport-miljøet i landet.

Stolt lokal idrettshistorie

DVD-en var basert på gamle Super-8-ruller tatt opp av klubbens formann i 1972 – 1974, Kjell Holm. Det var også nyere filmmateriale fra 2000-tallet tatt opp av Olav Hana.

«Her er det mange perler fra O-sporten i 1970-åra, blant annet klubbens leire på Fjærholmen, Sørlandsgaloppen, 5-dagars i Sverige, med mer», skreiv nettstedet Kondis den gangen.

De nyere filmene inneholdt klipp fra O-festivalen og flere av klubbens interne arrangement med O-camp og mye annet.

LIKER DU LOKALAVISA – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?

REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.