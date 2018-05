Storbrann hos Revac får igjen store konsekvenser

LINNESTAD/RE: Hva konsekvensene blir av denne storbrannen hos Revac, er det ingen som veit ennå. Men at de blir store, hvert fall økonomisk, er det ingen tvil om. Mest sannsynlig har også denne brannen gjort skade på miljøet, både gjennom luft og vann.

Klokka 07.00 søndag 27. mai 2018 fikk Vestfold-politiet melding om røykutvikling i gjenvinningsbedriften Revac på Linnestad.

Godt over et døgn seinere slokkes det fortsatt. Røyken har avtatt, men ingen veit hva som skjer når taket raser og bygningen kollapser. Gjør den ikke det, må den uansett rives før alt er avklart.

En tredjedel av bygningsmassen har brent – redd for spredning

Inne i den digre hallen det har brent er det fortsatt varme, og ingen kan med sikkerhet si at brannen er slokt før massene er vendt, spyla og kjølt ned.

Men ingen kan gå inn for å sjekke, for stålkonstruksjonen har fått seg en alvorlig knekk i varmen og på toppen ligger betongelementer til tak. Det er med andre ord livsfarlig å sende noen inn.

Etter det ReAvisa kjenner til er det en av to haller som har brent, så det kan være fare for at brannen kan spre seg til enda en hall med mer av det samme brennbare materialet. I tillegg er det et kontorbygg tilknytta, som også er i faresonen.

Det er en enormt stor bygningsmasse, der deler av bygningsmassen er totalskadd. – Hallen det har brent i må ramle sammen eller rives, bekrefter brannsjef Per Olav Pettersen til ReAvisa.

– Og vi er redd for hva som kan skje da, ja. Både med tanke på oppblussing og fare for spredning.

Plastbrann er som oljebrann

Nå tas det ingen sjanser, for erfaringene fra forrige storbrann hos Revac sommeren 2014 er skremmende. Da blussa brannen opp igjen, og den andre delen av brannen ble enda større enn den første.

Brannsjefen forteller til ReAvisa at erfaringene fra den forrige brannen er at sjøl om brannen roa seg, så er det lommer og gater med brann inni haugen. Plast som brenner oppfører seg mye likt oljebrann.

Det vil si at den er veldig vanskelig å hanskes med.

Revac drives av lokale karer

Mens alle krysser fingra for at brannen ikke skal blusse opp igjen, kan vi oppsummere et dramatisk døgn:

Revac AS drives av lokale karer, som har satsa stort innen bearbeiding og gjenvinning av EE-avfall. Det er en viktig jobb som gjøres av grunderne fra Re.

De forskjellige råvarene sorteres etter at gamle vaskemaskiner, kjøleskap og andre elektriske produkter er blitt oppmalt til plast, metaller, med mer.

Revac-gutta er blitt ramma av brann flere ganger, både på det gamle anlegget på Lundteigen og hos deres søsterselskap i Sverige. Sommeren for fire år siden brant det på det nye anlegget på Linnestad, og det ble en stor rettssak der dommen falt for litt over ett år siden.

Dømt for miljøkriminalitet tidligere

Daglig leder og to andre i ledelsen ble dømt til fengselsstraff og selskapet måtte betale millionbøter, etter brannen den gang. Da var den ikke slokt før etter totalt 36 timer, og den gjorde stor skade gjennom forurenset luft og vann.

Siden den gang er det blitt investert millioner av kroner for å unngå brann igjen. Og det er investert i løsninger som skal begrense brannen, begrense skadene og beskytte nærområdene, hvis det mot all formodning skulle begynne å brenne.

Noe må ha svikta. For hvorfor har ikke millioninvesteringene virka? Som for eksempel brannstasjoner rundt hele anlegget, slokkeanlegg og tette bygg ved brann, og et digert basseng på nordsida av bygningsmassen.

– Alt vann som ender på plattingen skal gå i et lokka system. Dette vannet kan gjenbrukes i slokkeinnsatsen, forklarer brannsjef Per Olav Pettersen. Men dette var ikke helt på stell:

Slokkevann rant ut i bekken – nok en gang

– Det er Revac som har ansvaret for å sørge for at alle utløp er stengt. Fem – seks ganger har vi bedt dem kontrollere og sjekke. Ved 18-tida ble det oppdaga sotlukt av Bjunebekken. Og rett etter klokka 19 fikk Revacs representant dratt til ventilen enda mer, sier vakthavende brannsjef Einar Flogland.

– Alt slokkevann er giftig, derfor har vi laget tre punkter med sandfang i bekken for å filtrerer partikler. Vi prøver å stoppe så mye som mulig, sier Fred Marius Svendsen fra Fylkesmannen.

Det er tatt fire vannprøver på fire forskjellige steder, under oppsyn av politiet. Disse blir sendt til analyse for å finne ut hvor mye giftstoffer det var i bekken da prøvene ble tatt.

Ekstra giftig røyk

Når det brenner i en haug med plast og elektriske komponenter dannes det mange svært skadelige stoffer.

Helt fra første stund ble folk oppfordret til å holde seg unna røyken. Det er blitt plukka nedfall fra brannen over et stort område, med askeflak og utbrent plast.

Hva dette har gjort med dyr, beiter og avlinger i områdene der røyken la seg, er det ingen som veit enda. Men det er gitt vanningsrestriksjoner fra kommunen for uansett å prøve å begrense en eventuell skade.

Kommuneoverlege, Miljøretta helsevern og Fylkesmannens representanter har vært i kontakt med Mattilsynet for å få kartlagt eventuelle skader på beiter og avlinger.

Røyk og lukt av brannen er blitt rapportert om fra Høyjord, flere steder i Våle, og innover mot by’n. Det er ikke observert død fisk i vassdragene, som sist.

Store økonomiske konsekvenser?

I løpet av natta var det helt vindstille og røyken la seg over nærområdet rundt Revac – og beboere ble evakuert og innkvartert på hotell i by’n. Her er det snakk om en stor hotellregning.

At et helt næringsområde med et titalls bedrifter ligger brakk, gir også store ringvirkninger. Det er mange som ikke får gjort jobben sin i dag.

Det er store skader på Revacs egne bygninger og utstyr. Det kan være snakk om røykskader hos bedriftene rundt.

Og utrykningen med nødetater som jobber på hardspreng i godt over et døgn er heller ikke gratis:

Et sekstitalls mannskaper, fra Larvik, Sandefjord, Stokke, Drammen og VIBs tre egne stasjoner har jobba iherdig for å få bukt med brannen. I tillegg har 15 mannskaper fra Sivilforsvaret gjort innsats, samt en rekke politimannskaper og helsepersonell.

For å se etter eventuell antenning av knusktørr vegetasjon, som følge av nedfall fra brannen, har brannflyet sirkulert på himmelen over Re i et døgn.

Fortsatt evakuering – ingen endringer på brannstedet

SISTE: Nærmere nitti husstander er fortsatt evakuert. Brannvesenet melder ikke om vesentlige endringer på brannstedet rett før klokka 12.00 mandag 28. mai 2018.

– Det er forventet at brannen kan utvikle seg og blusse opp igjen i løpet av dagen, og medføre røykutvikling, melder Politiet i Sør-Øst.

Ingen veit noe om brannårsaken enda. – Det blir bare spekulasjoner, sier daglig leder ved Revac AS til Tønsbergs Blad.

