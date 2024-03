Junior-VM oppsummert: – Dere er helt rå alle sammen!

Det kan være fort gjort å gå surr i alle gull-alarmene i lokalavisa den siste uka, så her summerer vi opp et Junior-VM som allerede før start var historisk for IL Ivrig. I etterkant er det bare helt utrolig, alt som har skjedd.

Åssen har IL Ivrig fått dette til? Takk til de som turte å tenke stort!

Allerede i uttaket ble det klart at det ble satt en rekord for IL Ivrig – aldri har Re-klubben hatt så mange representert: Fire IL Ivrig-løpere var tatt ut til årets Junior-VM.

Og sjølve mesterskapet skulle ikke bli mindre historisk, med hele fem medaljer til IL Ivrig, og flere topp-ti-plasseringer. Åssen har IL Ivrig fått til dette? Det er takket være noen som tenkte å tenke stort. Veldig stort.

Her er alle IL Ivrig-resultatene fra Junior-VM 2024:

Agathe Brathagen tok VM-sølv i ungdomsklassen på mix-stafetten på mesterskapets første dag fredag 23. februar 2024.

Gro Njølstad Randby tok VM-gull i juniorenes mix-stafett på mesterskapets første dag fredag 23. februar 2024.

Gro Njølstad Randby ble nummer sju på juniorenes normaldistanse søndag 25. februar 2024.

Ole Tafjord Suhrke gikk inn til sjetteplass på guttenes juniorfellesstart torsdag 29. februar 2024.

Agathe Brathagen gikk inn til sjuendeplass i jentenes ungdomsfellesstart torsdag 29. februar 2024.

Nora Njølstad Randby gikk inn til en tolvteplass i jentenes ungdomsfellesstart torsdag 29. februar 2024.

Agathe Brathagen tok VM-gull i jentenes junior-stafett på mesterskapets nest siste dag fredag 1. mars 2024.

Ole Tafjord Suhrke tok VM-gull i guttenes juniorstafett på mesterskapets siste dag lørdag 2. mars 2024.

Gro Njølstad Randby tok VM-sølv i jentenes juniorstafett på mesterskapets siste dag lørdag 2. mars 2024.

Fra VM til NM om snaut to uker

IL Ivrig-delegasjonen på VM-arenaen i Estland forteller at det har vært et fantastisk og utrolig spennende Junior-VM med supre ungdommer som er veldig dedikerte.

– Gøy for utøverne å oppleve dette. Det er tøff konkurranse både på gutte- og jentesida for å klare dette.

Nå står Norgescup sprint og NM normal og mixstafett i Tromsø på programmet 13. – 15. mars.

– Da er det nye muligheter!

– Gratulerer med et fantastisk mesterskap

ReAvisa har gratulert en etter en med medaljer og sterke prestasjoner. Det har også ordfører Frank Pedersen, som har fulgt med fra første start til siste målgang.

I dag, etter mesterskapets siste konkurranse, sendte han følgende melding til kvartetten fra IL Ivrig:

«Hei Nora, Gro, Agathe og Ole. Gratulerer med et fantastisk mesterskap!»

– Dere er helt rå alle sammen!

«Det har vært så spennende å følge dere i alle øvelsene og dere er helt rå alle sammen! Ser fram til å følge med dere videre og håper virkelig vi får til å møtes for å feire dere!

Nyt følelsen og ha en riktig god tur hjem. Hilsen en stolt ordfører Frank», skriver han med et hjerte etter.

