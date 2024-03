Ni medaljer til IL Ivrig-løpere på hjemmebane

Samtidig som eliteutøverne fra IL Ivrig gikk inn til medaljer i Junior-VM, ble det konkurrert hjemme på Bibo.

Åssen har IL Ivrig fått dette til? Takk til de som turte å tenke stort!

Lørdag 2. mars 2024 arrangerte IL Ivrig skiskyting Kretsmesterskap (KM) i øvelsen Sprint på Re-torvet skistadion på Bibo i Våle. Dette var også Junior-VMs siste dag, et historisk VM uten sidestykke for Re-klubben – les mer om det her.

På Bibo ble det delt ut KM-medaljer, der hele ni IL Ivrig-løpere tok gull, sølv eller bronse på hjemmebane sist lørdag:

– Viser at det gror godt i klubben

Emil Trovik Rimeslåtten ble kretsmester i G14, Jesper Hagland ble kretsmester i G16, Oscar Joberg Horn ble kretsmester i M17, Sindre Andreas Søby ble kretsmester i M19 – alle fra IL Ivrig.

I tillegg ble det sølv til Vilde Joberg Horn i J15, Nicolay Barstad i G16, Vebjørn Horn i M19, bronse til Sigbjørn Borg i G15 og Robert Ursin-Holm Walle i M19.

– Dette viser at det gror godt i klubben, oppsummerer Øyvind Ustad Andersen, leder i IL Ivrig skiskyting.

Fem VM-medaljer til IL Ivrig

For disse KM-medaljene kommer samme dag som IL Ivrig-løperne avslutta sitt Junior-VM: Agathe Brathagen tok gull og sølv, Gro Njølstad Randby tok gull og sølv, og Ole Tafjord Suhrke gull.

Til sammen henta Re-klubben hjem tre gull og to sølv i Junior-VM i Otepaa, Estland, som gikk ei drøy ukes tid fram til den samme lørdagen som kretsmesterskap på Bibo.

Les mer om VM i disse sakene. Les om den lokale skiskytterhistorien i denne ReAvisa-saken.

