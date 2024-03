EM-gull til Jeanette: – God kontroll mentalt

Det ble denne helga EM-gull til Norge i både kvinne- og herreklassen i lagkonkurransen på 10 meter luftrifle i Ungarn. Selvfølgelig med Re-jenta Jeanette Hegg Duestad på laget.

Det er, ifølge ei pressemelding fra skytterforbundet til lokalavisa, første gang Norge vinner gull i begge disse øvelsene i samme mesterskap. For gutta var det første laggull på hele 28 år på 10 meter luftrifle i EM.

Først tangerte Jeanette Hegg Duestad europarekorden i kvalifisering på OL-øvelsen 10 meter luftrifle fredag morgen. Med sterk skyting også av Jenny Stene og den 17 år gamle debutanten Pernille Nor-Woll, holdt det til EM-gull i lagkonkurransen for tittelforsvarerne fra 2023 – EM-gull for andre året på rad!

– Jeg har god kontroll mentalt

– En stor dag for Skytterlandslaget. To laggull i en OL-øvelse i en OL-sesong viser bredden og kvaliteten i troppen vår og utøverne får igjen noe for alt arbeidet de legger ned, det er vel fortjent, sier sportssjef for Skytterlandslaget, Tor Idar Aune.

I de individuelle finalene ble det femteplass på Jeanette Hegg Duestad. – Jeg leverer en solid kvalifisering, der jeg stoler på teknikken og har god kontroll mentalt, sier Jeanette.

– I finalen er det mye bra, men det er et par skudd jeg gjerne ville gjort på nytt. Uansett veldig fornøyd med dagen og særlig to laggull til Norge, det er kjempegøy.

