– Råne-Revetal har blitt en greie, og det er ingen tegn til at det kommer til å snu

Rånernes mekka, Bø i Telemark, får hard konkurranse fra Re: – Vi har blitt Bø 2.0. Det er bare harde fakta. Noen må bare si det høyt, sier ungdomskoordinator Randi Vermelid. Som henter inn erfaringer og løsninger nettopp fra rånebygda Bø.

Randi Vermelid, ansatt som ungdomskoordinator i Re og nå en veldig viktig del av teamet Ung i Tønsberg, forteller til ReAvisa at det har vært mye jobbing i kulissene, sjøl om det gjennom vinteren har vært ganske så stille utad.

Hun har gjort nytte av kontaktene som ble knytta under fjorårets rånetreff på Revetal, prata med politikere og styre og stell i kommunen, og fått aksept for en viktig ting:

– Dette er en ungdomskultur og en hobby vi må ta på alvor.

Mange likhetstrekk mellom Bø og Re

– Det er ikke noe å lure på. Vi har blitt Bø 2.0. Det er bare harde fakta. Noen må bare si det høyt, sier ungdomskoordinatoren som ser mange fellestrekk mellom Bø og Re:

– Disse ungdommene er mobile, de er jo på hjul. Så det kommer ungdommer langveisfra for å møtes her – fra en stor omegn rundt Re. Og ofte er det noen få tilreisende som ødelegger for de mange lokale. Det opplevde de i Bø, og det opplever de her i Re.

– Men kjernen er at det er et stort og godt miljø, veldig inkluderende, der ungdommen trives – sammen. Det er flotte gutter og jenter, mange ville nok blitt overraska over hvor mange jenter som er i dette motormiljøet.

– Motorinteressen fenger bredt i bygda vår, forteller Randi til ReAvisa.

En kultur som alltid har blitt uglesett

– Felles for motorungdommen vår er at de veit at de kan være til bryderi når de bråker, men at de egentlig ikke har noen ønsker om å ødelegge for et godt bomiljø i sentrum. Det store ønsket er å ha et sted å samles, der de er velkomne – uten å bli jaga fra sted til sted.

– Så er disse ungdommene veldig klar over hva ungdom med andre interesser får av tilbud og fasiliteter: Idrett og kultur, for eksempel. Da er det viktig å huske på at dette er også en form for kultur. Som har blitt uglesett alt for lenge.

Akkurat det samme sier ungdomskoordinatoren til våre folkevalgte når hun tropper opp på møter og samlinger.

Og hun føler at hun får god aksept for at dette er en ungdomskultur som må tas på alvor.

Råne-Revetal har blitt en greie

– Det er ingen tegn på at det kommer til å snu. Råne-Revetal har blitt en greie. Da er det snakk om å gjøre det beste ut av det. Og da har vi høsta erfaringer fra Bø og hva de har gjort der som funker og ikke.

Randi vært på Revetal ungdomsskole og Re VGS for å møte ungdom og følge opp tanker og ideer. En sak det jobbes med er kanskje å kunne bruke et område bak motocrossbanen på Ødegården.

Denne grunnen er i kommunalt eie og kunne kanskje funka fint som en møteplass, med kort vei fra Revetal og veldig sentralt plassert i Re.

– Det er en av flere ideer på bordet, forteller Randi.

Førstepri er et sted å henge

Nå inviteres det til et møte onsdag 11. mai klokka 17.00 på Revetal ungdomsskole, der alle interesserte er velkommen. Her vil ungdomskoordinatoren informere om hva som har skjedd siden sist og planen videre framover.

Til møtet kommer råne-kontakten fra Bø, som har vært sentral i jobben som har vært gjort der. Hun har også hatt en finger med i spillet i TV-serien Rådebank. Hun skal snakke om erfaringene fra rånebygda over alle rånebygder – som får konkurranse fra Revetal.

– Fellesnevneren er at også denne ungdommen trenger et sted å møtes, og det er hovedpri framover nå. Men for å få dette til å rulle videre, trenger vi et styre med motorungdom som vi kan jobbe videre sammen med.

– Dette styret vil være viktig for oss i Ung i Tønsberg, lokalpolitikere, styre og stell – og også politi, veivesen – alt mulig.

– Hva skal til?

– Dette kan være et ganske så ukjent miljø for mange, så det er viktig at vi har talspersoner for motorungdom som kan være med videre i prosessen – reint formelt. Derfor må det opprettes et styre.

– Hva skal til? Hvis vi skal ta motormiljøet på alvor? Hvis vi skal lykkes med å legge til rette for denne hobbyen i lokalsamfunnet vårt?, er spørsmål Randi ramser opp.

– Da er et styre som dette veldig viktig for gangen videre, understreker ungdomskoordinator Randi i prat med ReAvisa.

Hun håper motorungdommen kommer i like stort antall som på rånetreff, for å prate om veien videre.

Strakk ut ei hand – ble møtt med åpne armer

Randi forteller at det fortsatt kommer gode tilbakemeldinger på rånetreffene i fjor, og at mange spør om når det blir et nytt treff. – Vi gjorde oss mange gode erfaringer. Vi strakk ut ei hand, og ble møtt med åpne armer av et så til de grader flott ungdoms- og motormiljø.

– Men det er fortsatt et stor behov for å finne et sted å henge. Ungdommen sjøl kommer med forslag og tenker konstruktivt. Jeg tror vi alle er mer optimistisk i forhold til å få til noe. Til alles beste.

– Alle ser jo at det er behov for å gjøre noe – og det jobbes godt nå. Vi trenger et styre med motorungdom for at dette blir et tilbud og en møteplass som faktisk funker.

– Dette er fortsatt en ganske så ukjent kultur for mange – spesielt de som styrer og steller, tror jeg – derfor trenger vi et styre med motorungdom å sparre med.