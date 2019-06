Leserinnlegg: Nytt eller gammelt ungdomshus

Venstre vil i kommunestyret stemme for bygging av nytt ungdomshus på Revetal. Det er flere grunner til det.

For det første er dette noe ungdommen selv ønsker. Dette har vært ungdommens fokus fra ungdomsundersøkelsen i 2013 og i det videre arbeidet for å bedre tilbudene til ungdom i Re.

Re Venstre ønsker å styrke Ungdomsrådet og er for at ungdommen skal ha en reell stemme inn i kommunepolitikk.

Andre partier har uttalt at det er flere eksisterende bygninger som kan benyttes til samlingssted for ungdom.

Re Venstre mener det å bruke eksisterende bygninger verken vil vise seg så kostnadsbesparende som noen tror, eller kommer til å bli et godt nok tilbud for ungdommen.

Hvor mye penger vil ikke en oppgradering av gamle bygg koste både for å få lovlige standarder, ulike bruksmuligheter og miljøhensyn? Det antas at vedlikeholdsutgifter til gamle bygg vil være vesentlig større enn på et nytt bygg.

Gjelstens store økonomiske bidrag til ungdomshuset er knyttet til gjennomføringen av prosjektet som er planlagt. Så ved å bruke gamle bygninger mister Re kommune i tillegg en betydelig økonomisk støtte.

Det er en kjent sak at mennesker tar mer vare på det som er rundt seg hvis det er nytt og godt vedlikeholdt. Er det slitt eller ødelagt vil det ikke bety så mye om det blir mer ødelagt.

Når det gjelder å bruke f.eks ungdomsskolen eller den nye idrettshallen vil dette ikke være tilrettelagt for slik bruk. Det er også flere ungdommer som har lite tilknytning til både skole og idrettshall ut fra manglende mestringsopplevelser der eller lite interesser for slik aktivitet.

Re Venstre er da redd ungdommen ikke vil bruke et slikt sted og vi står på lik linje som i dag, at ungdom ønsker noe annet.

Et nytt ungdomshus vil også kunne brukes til andre ting på dagtid. Re Venstre har tidligere etterspurt lokale for livssynsnøytralt seremonirom. Et nytt ungdomshus kan kanskje brukes til dette?​

En visjon i nye Tønsberg kommune er «der barn ler». Da må vi ta barn og ungdom på alvor og høre på dem.

Skole og organisert idrett er ikke noe som får alle barn til å le.

Et nytt ungdomshus med mange alternative aktiviteter, flere bruksmuligheter og opplevelser vil kunne gi barn og unge i Re noe å være stolt av, gi samhørighet og få de til å le.

Venstre er på lag med framtida og barn og unge er framtida vår.

Vi i Re Venstre mener vi ikke har råd til å la være å høre på ungdommen nå, de må få et nytt ungdomshus som tilfredsstiller deres ønsker og behov!

Bent Sørsdal, Re Venstre

