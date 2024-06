Leder: Det ørtende skjebnemøtet for nytt ungdomshus

Er det én sak det må være full forståelse for at folk ikke henger med i svingene på, så er det saken om nytt ungdomshus på Revetal. For her har det vært så vanvittig mye att og fram, i så mange år, for så mange ungdomskull. Men: Det er fortsatt ikke for seint.

Dette er en leder med Re-daktørens synspunkter på en sak ReAvisa har dekt i 13 år nå. Innspill? Post@ReAvisa.no.

I formannskapet mandag denne uka var det et flertall på en stemme overvekt for et forslag om å se på andre alternativer enn å bygge nytt. Enda en omkamp om ungdomshus på Revetal, nok en gang etter at det egentlig er vedtatt bygd, med planene og tegningene klare, blir ikke godt tatt i mot i bygda.

Såpass veit jeg som Re-daktør i ei lokalavis som blir pepra med sinnafjes og spørsmål etter saken fra formannskapsmøte. Men av alle spørsmål, er det viktigste svaret: Det er ikke for seint. Heller ikke denne gang.

– Engasjer dere! Bruk demokratiet!

Kommunestyret har siste ord i møtet som finner sted om akkurat ei uke, onsdag 12. juni 2024. I formannskapet fordeler makta og opposisjonen seg på seks mot fem stemmer, akkurat det samme forholdet som i avstemninga.

I kommunestyret fordeler posisjon og opposisjon seg på 23 mot 20 stemmer. Det er lite som skal til for å vippe et flertall av pinnen.

Den viktigste oppfordringa fra engasjerte ReAvisa-lesere å viderebringe, er: – Engasjer dere! Bruk demokratiet! Si hva dere mener!

Våre folkevalgte er også valgt av bygdefolket

Og det gjelder begge veier, enten et flertall fra formannskapet ikke blir til flertall i kommunestyret, eller om flertallet styrkes. Det viktigste er at reinger sier sin mening, klart og tydelig.

Våre folkevalgte er valgt av folket. Også av bygdefolket, her i Re. Sånn jeg har lært å kjenne lokalpolitikere, så er de glade for å få henvendelser og de tar i mot innspill med åpne armer.

Det er ikke farlig å skrive en melding eller ta en telefon. Det er å bruke demokratiet. Det er rett og rimelig å møte opp på kommunestyremøtet, hvis du ønsker det.

En rik fattig kommune

Så mener begge sidene i den steile debatten om ungdomshus at de gjør det beste for ungdommen: Høyre-sida mener de hvert fall gjør noe, når nytt ungdomshus likevel ikke kan bygges nå. Den andre sida, med Arbeiderpartiet i spissen, mener at huset skal bygges – punktum.

Høyre-sida er enig med kommunedirektøren som foreslår å ikke bygge, fordi kommunen ikke har råd. Arbeiderparti-sida mener, til og med med støtte fra en tidligere Høyre-politiker i Re, at kommunen har råd.

Øyvind Jonassen, i kommentarfelt til ReAvisa-saken, viser til at kommunen i dag har langt bedre råd, enn målsetninga var for fem år siden. Sjøl om man bygger ungdomshus, er det mer penger på fond enn man drømte om å ha den gang.

Vedtatt, gang på gang

Derfor mener Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV i formannskapet, og Arbeiderparti-sympatisøren Jonassen (hvert fall i denne saken) i kommentarfeltet, at kommunen har råd. Høyre-sida mener kommunen ikke har råd nå, og heller ikke har hatt råd tidligere, ble det påstått i formannskapsmøte.

Men penger var ikke grunnen til at saken om ungdomshus ble utsatt i forrige runde, det var plassering. Myndigheter over kommunalt nivå satte ned beinet, de mente blant annet at ei sentrumstomt som middelalderplassen måtte bebygges mer i høyden enn planene var for ungdomshuset.

Det måtte finnes ny tomt, og det ble gjort. Hele veien, helt fra første forslag, har ungdomshus vært vedtatt bygd. Hvis ikke også kommunestyret snur, i likhet med formannskapet, i møtet om ei uke.

Ingen skrinlegger det helt

For heller ikke Høyre-forslaget betyr å skrinlegge ungdomshus for godt, det kan kanskje bli bygd i framtida. Men da snakker vi fort tjue år etter at den gamle ungdomsklubben på Revetal ble lagt ned.

Det er ikke rart at folk i Re ser på enda en omkamp om nytt ungdomshus som det samme som at det aldri blir noe av. For det har ikke blitt noe av, den dag i dag.

Enda ReAvisa har skrivi om første spadetak i så å si alle årstall oppigjennom, uten at noen spade har tatt noe tak enda. I fjor skreiv vi om byggestart i år.

Lova i så mange år, til så mange ungdomskull

Det var de som sa at «det hvert fall ikke blir noe ungdomshus på Revetal etter sammenslåinga med Tønsberg». Kanskje får de rett? Det må være lov å si at det er synd, hvis den spådommen slår til.

Kommunesammenslåinga er ikke så lett å selge for de som gikk for den, fra før av. Men det er ikke sammenslåingsoverivrige lokalpolitikere det er mest synd på nå.

Det er ungdommen, som ønsker seg et ungdomshus som de er blitt lova i så mange år, til så mange ungdomskull – der de fleste har rekki å bli voksne i dag.

Steile fronter – også i kommentarfeltet

Høyre mener de vil gi ungdommen noe, sjøl om ungdomshus ikke skal bygges – nå: «Hvordan kan vi bruke eksisterende arealer til å få til et samlingssted og flere aktiviteter for ungdom på Revetal? Alternativet er å vente til etter 2029 med å bygge noe nytt», skriver Jill Eirin Undem (H) i ReAvisa-kommentarfeltet.

Det reagerer Arbeiderparti-sida sterkt på. Eivin Yrjan Stamnes (AP) svarer: «Og du gjerne legge ved Høyres forslag: Om at det ikke skal bygges noe ungdomshus, men at de skal stues bort i et klasserom, en gymsal eller kantina på kommunehuset».

At debatten tas også utafor de politiske møterommene, skal begge parter ha skryt for – som for eksempel i kommentarfeltet til sakene på ReAvisa sin Facebook-side.

Oppfordrer alle reinger å stemme sammen

Der er det interessant å se at dersom Øyvind Jonassen, som var folkevalgt for Høyre fram til og med forrige periode, fortsatt hadde sitti i kommunestyret, så hadde han bryti ut og stemt mot sitt eget parti i denne saken. Han oppfordrer andre reinger i posisjonspartiene å gjøre det.

Her må Re-representanter stemme sammen, FOR bygging av nytt ungdomshus, uavhengig av parti, mener han i ReAvisa-kommentarfeltet. Derfor ligger det an til en thriller i kommunestyret.

Det blir spennende å se om partiene prøver å låse sine representanter til å stemme i tråd med partiets syn, noe det aldri var kultur for i gamle Re kommune.

Bryter sine egne valgkamp-løfter

Det er også interessant å bla seg bakover i ReAvisa-arkivet, der lokalavisa var føre var i den siste valgkampen: Den nye posisjonen, ved ordfører Frank Pedersen (H), sa i valgkampen at gamle vedtak skal respekteres inn i den nye perioden, også på spesifike spørsmål fra ReAvisa om ungdomshus på Revetal.

Ungdomshuset på Revetal er det satt av penger til, det ligger inne i budsjett for 2025 og 2026, ifølge økonomiplanen, side 127.

Det er en videreføring av tidligere vedtak og disposisjoner, og ligger inne fortsatt.

Kan se ut som flere tar turen inn til by’n

Så gjenstår det å se om det blir videreført etter kommunestyremøte onsdag 12. juni 2024. Møtet vil kunne følges fra sidelinja på rådhuset i Tønsberg og på nett. Det ser ut til at flere tar turen inn til by’n for å markere sitt syn på saken.

Det kan være greit å lese seg opp på historien, hvis man ønsker det. Som denne lederen for fire år siden: Millionene som aldri blir brukt på Re-ungdommen. Der sto det skrevet:

«Kommunen har spart millioner, og kommunen har fått millioner. Og kommunen sitter på tomter til millioner. Da skulle det være grei skuring, eller?»

La ned ungdomsklubben – ikke for å spare penger

For det er noen saker det virker som om lokalavisa aldri skal slutte å skrive om. En av disse sakene er bygging av et nytt ungdomshus på Revetal. Lite har vært mer tålmodighetsprøve å dekke, enn akkurat denne saken.

Det er 13 år siden kommunestyret i gamle Re kommune bestemte at ungdomsklubben på Revetal skulle legges ned. Ikke for å fjerne tilbudet, men for å komme opp med et nytt tilbud.

«Ganske så umiddelbart», het det i kommunestyre-debatten den gang. Umiddelbart ble det ikke, såpass veit vi nå.

Millionene hoper seg opp – helt utilsiktet

Det er nesten litt tragikomisk å tenke tilbake på den breie enigheten om at den kommunale ungdomsklubben på Revetal ikke ble lagt ned for å spare penger, å nei da – det var for å satse på ungdommen med et bedre tilbud.

Det ble det spart 150.000 kroner resten av det året og deretter 300.000 kroner årlig – helt utilsiktet, ifølge våre folkevalgte. Nå er den summen oppi snart fire millioner kroner, i 2011-kroner.

I løpet av alle disse åra uten kommunal ungdomsklubb har «ungdomshus-kontoen» vokst seg stor og gild. I tillegg har private gaver blitt dryssa over et nytt ungdomshus – ti millioner kroner fra Gjelsten holding.

Men noe ungdomshus, det står fortsatt ikke der.

Har du meninger om dette? Smell av gårde en epost til Post@ReAvisa.no.

