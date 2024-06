– Det er forskjell på et nytt ungdomshus og en ungdomsklubb – jeg er veldig for en ungdomsklubb

– Det dette handler om, er faktisk at Tønsberg kommune skal kutte 273 millioner. Det er mye som vil gjøre vondt framover, men vi sier at vi hvert fall vil få til noe for ungdommen i Re.

Slik åpner Jill Eirin Undem (H) en engasjert prat med ReAvisa, torsdag morgen 6. juni 2024 – ei snau uke før det ReAvisa har kalt det ørtende skjebnemøte om nytt ungdomshus på Revetal.

Lokalavisa er litt dramaqueen, mener Jill midt i en lang tirade, der det lange, dype innpustet på starten holder en liten stund, før det må hamstres luft på nytt. At kommunestyremøtet til uka er et skjebnemøte, er hun ikke enig i.

To ting er viktigst for Høyre nå

– Vi skal kutte, og vi kan ikke verne noe uten inndekning. Men vi sier allerede nå at noen ting er viktig for oss, og det er å sikre grunnbemanningen i barnehagene – det må vi skjerme. Og den andre tingen er å få til noe for ungdommen på Revetal.

– Alternativene i forslaget fra kommunedirektøren er å å utsette bygging til etter 2029 eller ikke bygge i det hele tatt, og begge deler blir for dårlig for oss. Vi vil sikre at det skjer noe nå, sier en engasjert forslagsstiller fra formannskapet.

– Derfor denne utredningen, der vi ser på om vi kan bruke eksisterende lokaler – hvis det viser seg at vi ikke har råd til å bygge ungdomshus.

– Vi må gjøre det vi kan for å få til et tilbud

– Men at enda en omkamp blir sett på som at det nok en gang ikke blir noe tilbud til ungdommen her på Revetal, hvert fall at folk frykter det, det er vel ikke så rart, så mange år som har gått uten at noe har skjedd?

– Jeg skjønner det at det er kjipt. Men når du ser hele lista med forslag til kutt, så innser du realiteten. Vi må gjøre det vi kan for å få til et tilbud for ungdommen på Revetal, gjentar Jill.

Hun har med seg en lokal reing, Tove Øygarden fra Ramnes, til møtet med ReAvisa denne torsdagsmorgenen.

Hva var valgkampløftet til Høyre, egentlig?

Tove har stemt i mot å bygge et nytt ungdomshus på Revetal før, både i Re og Tønsberg-tida, og legger ikke skjul på at hun er skeptisk til det, også nå.

– Det var kanskje derfor dette var et tema i valgkampen: Hva skjer med nytt ungdomshus hvis Høyre får makta?

– Men jeg har aldri lova noe i denne saken, sier Tove til ReAvisa.

Alle er enig om å gi ungdommen et tilbud

Ikke desto mindre: Lokalavisa fikk bekrefta fra partikollega og ordfører Frank Pedersen (H) både i valgkampen og etter at han ble valgt: Tidligere vedtak, spesifikt på spørsmål om bygging av ungdomshus, skulle respekteres i den nye perioden.

– At dårlig råd blir brukt som en slags brekkstang for å bryte et valgløfte fra Høyre, kan virke som et påskudd til å stoppe bygging?

– Alle er enige om at ungdommen trenger et sted å være, men ikke nødvendigvis et nytt bygg, sier Tove.

Ungdommens ønske er et sted å være

Høyre-duoen mener vi må gå i dialog med ungdommen og spørre hva de vil ha. Det er neppe noe det er gjort mer av, enn «å gå i dialog med ungdommen», de siste 13 åra, helt siden den gamle ungdomsklubben ble lagt ned.

De nye ungdomshus-tegningene er utarbeida av ungdomskoordinator som har reist rundt til skoler og jobba med planer og tegninger sammen med elever og Barne- og ungdomsrådet.

Svaret fra alle slags undersøkelser opp gjennom åra har vært det samme: Ungdommen trenger et sted å være.

Tenkte det var en gladsak – overraska over mottakelsen

– Det er jo akkurat det vi vil sørge for at ungdommen nå får! Uansett om vi ser om vi har råd til å bygge et ungdomshus eller ikke, sier Tove engasjert.

Høyre-duoen hadde trudd at forslaget deres ville bli tatt i mot som en gladsak, og begge sier de er overraska over mottakelsen det fikk.

– Vi trodde alle partier hadde en felles interesse for å få til noe for ungdom.

– Forskjell på nytt ungdomshus og ungdomsklubb

Og ifølge Høyre-duoen er de nå i en prosess der dette må vurderes, derfor en utredning for et eksisterende lokale som kan funke som ungdomsklubb.

– Og det er en viktig greie her, sier Tove: – Det er forskjell på et nytt ungdomshus og en ungdomsklubb – jeg er veldig for en ungdomsklubb.

– Med trygge voksne som ser dem, det er det viktigste. Innholdet er viktigst, ikke bygget.

– Ungdomsskolen ble bygd for å være perfekt til dette

Høyre-duoen har sett seg ut ungdomsskolen som det beste alternativet. Men en utredning kan fort foreslå noe annet, det er derfor de vil bestille en slik utredning, forteller de til lokalavisa.

– Da ungdomsskolen ble bygd var vi så glad for måten den var bygd på. Der er det mulig å dele opp i seksjoner, bruke kantine og kjøkken, der er det musikkrom, med mer.

– Jeg skjønner ikke hvorfor vi ikke kan prøve det, sier Tove. – Vi kan gjøre det lunere og hyggeligere og skape et sted for ungdommen, også utenom skoletid.

– Ser etter løsninger i en vanskelig økonomisk situasjon

– Det er ikke å stue ungdommen bort, det er ikke det vi snakker om. Vi kan ikke få understreka nok at vi er FOR et sted for ungdommen i Re.

– Vi hadde håpa og trodd at flere skulle være med på dette, vi tenker løsninger i en vanskelig økonomisk situasjon, sier Jill.

– Vi klarer ikke å skjerme alle gode tiltak, sjøl om vi skulle ha aldri så mye lyst til det.

Stemte for bygging av ungdomshus sist gang

Jill stemte for et nytt ungdomshus på Revetal sist saken var oppe i kommunestyret, for tre år siden. Den gang representerte hun Senterpartiet. Nå Høyre.

– Ditt gamle parti mente den gang, og mener fortsatt, at det er en god investering å bygge et nytt ungdomshus?

– Det er veldig mange tiltak som går under tidlig innsats, som for eksempel grunnbemanning. Det er viktig for Høyre.

– Ikke et skjebnemøte for nytt ungdomshus

Onsdagens møte ikke er et skjebnemøte for ungdomshuset, mener Høyre-duoen. Å be om en utredning er ikke det samme som å si at bygget ikke skal bygges. Det kan hende det blir prioritert, seinere.

– Hva skal til for Høyre for å prioritere bygging av nytt ungdomshus på Revetal?

– Det er vanskelig å forskuttere. Men vi er tydelig på at vi skal få til noe for ungdommen i Re.

– Kan ikke tømme sparegrisen vår

Det går en del kraftsalver mot Arbeiderpartiet og Senterpartiet som ikke sier noe om hva alternativet deres er, annet enn å bygge. Ett eller annet sted må pengene tas fra.

– Vi kan ikke bruke av fond, da blir det veldig fort tomt. Det er sparegrisen vår, sier Jill.

– Blant annet derfor bestiller vi en utredning der vi ser på alternativer til å bygge nytt.

Nye innsparingsforslag fra kommunedirektøren

Det har vært fire år med store innsparinger allerede, men «Handlingsrom 2024» ble kjapt etterfulgt av et nytt omfattende forslag til innsparing fra kommunedirektøren: «Sunn kommuneøkonomi».

– Vi har fått det rett i fleisen, rett etter «Handlingsrom 2024», sier Jill. – Det var nå vi skulle begynne å bruke penger, men den gang ei.

De som vil bygge ungdomshus, sier kommunen har råd. At dette er en viktig investering i ungdommen.

Skal driftes, uansett nytt eller gammelt bygg

– Så skal det også driftes, skyter Tove inn.

– Men det skal det også med deres forslag, enten bygningen er gammel eller ny?

– Men det er større muligheter da, sier Tove.

– Billigere å bruke lokaler vi har

– Åssen da?, lurer ReAvisa på:

– Nei…. nå formulerer jeg meg kanskje litt klønete, sier Tove, før Jill bryter inn:

– Det vil uansett koste kommunen mer å bygge nytt, enn å bruke lokaler vi allerede har.

En av mange kamper i Tønsberg-politikken

Angående avskjedsgaven fra Gjelsten til Re-ungdommen, mener Høyre-duoen at av og til er en gave for dyr til å ta i mot.

– Ungdomshus på Revetal, det er ikke en unik sak. Dette blir en av mange kamper i Tønsberg-politikken framover.

– For eksempel ny svømmehall i Tønsberg, viser Jill til. Den er også foreslått skyvi på.

Utålmodig etter å få til noe for Re-ungdommen

– Det blir dessverre noen av disse sakene her. Og når det gjelder et tilbud til ungdommen i Re så har det tatt så lang tid å få på plass en løsning at vi er utålmodig etter å få til noe.

Høyre-duoen mener det passer bra å ta bilde under middelalder-installasjonen på ungdomsskolen, middelalderormen «Våge».

– Vi må våge å tenke annerledes, for det blir harde tak framover. Dette er bare starten på en lang rekke saker som kan smerte.

