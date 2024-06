Revetalhage og -hus ble nevnt i debatten om bygging av nytt ungdomshus: – Ubehagelig å bli et argument

I formannskapsmøtet ble det vist til at nå har vi et «frivillighetens hus» på Revetal. Ildsjelene bak Revetalhage og -hus vil ha seg frabedt å bli et argument mot bygging av et nytt ungdomshus på Revetal.

Ingunn Henriksen Leeber, styreleder for NaKuHel Vestfold som er foreninga bak både hus og hage rundt Revetalhagen, følger debatten om nytt ungdomshus på Revetal med interesse.

ReAvisa veit at flere i foreninga og den store gjengen rundt hage og hus reagerer på at de blir dratt med i debatten, høyst ufrivillig. I formannskapsmøtet kunne det nesten virke som de var et argument for å droppe bygging av nytt ungdomshus nå.

– Det er ukomfortabelt

– Vi ønsker veldig gjerne å involvere ungdommen. Men neppe som en erstatning for et ungdomshus. Vi skal ta i mot alle, også ungdommen, men vi klarer neppe å fylle den rollen som Re-ungdommen ønsker seg av et ungdomshus. Dette vil bli noe i tillegg.

– Det er ukomfortabelt hvis frivilligheten, det private initiativet, og alt det flotte som skjer rundt hage og hus her, kan bli brukt som et argument mot at det skal bli bygd et nytt ungdomshus på Revetal nå.

– Det er veldig ubehagelig, hvis det kan tolkes på den måten. Vi skal mene minst mulig om bygging av nytt ungdomshus eller bruk av eksisterende lokaler, men vi vil uansett ikke bli dratt med som et argument i debatten.

Det sier Ingunn Henriksen Leeber på vegne av Revetalhagen og -huset til ReAvisa.

Elverhøy – på Revetal

Det som ble sagt fra forslagsstiller Jill Eirin Undem (H) i formannskapsmøtet mandag 3. juni 2024, var at det siden sist har skjedd flere ting i Revetal-området. Hun viste til at ungdommen i Re ønsker seg mekkeverksted, og at det finnes nå på Elverhøy.

– Så da har vi fått dét tilbudet på Revetal, sa hun – kjapt retta fra sidelinja, etter at taletida var over, til at Elverhøy neppe ligger på Revetal.

Videre i innlegget til forslagsstilleren ble Revetalhagen og -huset og alt det som har skjedd der i det siste nevnt:

Skjedd flere ting i det siste

– Åsså har vi nylig oppretta støtte – eller ikke støtte, men hvert fall bidratt til – Revetalhagen som også ønsker å lage gode aktiviteter for ungdom på Revetal, sa forslagsstilleren bak fellesforslaget fra Høyre, FrP, Venstre og KrF i formannskapsmøtet.

Før det ble flertall for å utrede alternative lokaler til å bygge nytt ungdomshus på Revetal. En sak Ingunn forteller at Revetalhagen ikke vil ta side i, men de vil heller ikke risikere å bli et argument for det ene eller det andre.

Spørsmålet om bygging av nytt ungdomshus på Revetal kommer opp til behandling i kommunestyremøtet onsdag til uka, 12. juni 2024.

Kommunestyret har siste ord.

Et høyst privat initiativ

Huset ble solgt av kommunen til Revetal Invest AS, under forutsetning av at det skal brukes til frivilligheten i Re. Det kan du lese mye mer om i disse ReAvisa-sakene.

– Ungdom er velkommen, og mange har allerede kommet – men at det blir dratt fram i en debatt om bygging av ungdomshus?

– Nei, det…., sier Ingunn i prat med ReAvisa.

– Litt flaut

Jill Eirin Undem (H) mener vi må se på det totale tilbudet til ungdommen – men at det skal bli et kommunalt tilbud på Revetal, også.

Men ikke nødvendigvis i et nybygg, men kanskje heller i et eksisterende bygg på Revetal – les mer om det her.

– Så må jeg bare si at Revetal-kommentaren var litt flau, så det skjer ikke igjen, sier Jill til ReAvisa.

LIKER DU LOKALAVISA – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?

REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.