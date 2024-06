Flytter fra et langt heste-liv til husbåt: – Nå skjer det!

De er blitt et kjent og kjært syn i bygda vår. Men nå er hestene solgt, huset er solgt, de fleste vognene er solgt, og nå skal resten av livet deres selges i et stort garasjesalg – eller opphørssalg, sier Roger og ler.

Det var i den siste papiravisa i fjoråret at du kunne lese om heste-ekteparet Jeanette og Roger Haeselich som hadde bestemt seg for å gi livet en helt ny retning:

Etter å ha levd hele livet ut ifra hestenes behov, var det på tide å gi seg med det. Les mye mer i denne ReAvisa på papir – les gratis på nett.

Aller siste tur er kjørt

– Alle hilser og vinker, det er så trivelig, fortalte Jeanette og Roger. – «Er det dere med hestene», hilser folk på butikken. «Å, der kommer hestane våre», sier folk langs veien.

Men nå er siste tur kjørt med de flotte hestene og alle de staselige vognene.

Seksti år med hest som hobby, jobb og livsstil er over.

– Skal selge hele livet vårt

– Ja, nå skjer det, sier Roger til ReAvisa, travelt opptatt med å gjøre klart til garasjesalg – eller skal vi si opphørssalg?, sier han og ler.

– Her blir det noe for alle. Og da mener jeg det, altså. Vi skal jo selge hele livet vårt, to samlere som har samla på alt mulig rart.

Det er ikke plass til mye i husbåten, så det er minimalt de kan beholde. – Alt skal bort!

Har samla gjennom et helt liv

Det er så mye duppeditter og gamle rariteter hos heste-ekteparet at du vil nesten ikke tro det. Hver gang Re-daktøren har vært på besøk, blir det lange besøk.

– Se på denne! Se på denne! Og se på denne!, er ei strofe som går igjen, der Roger ofte ikke veit hva de gamle greiene er sjøl en gang. Jeanette er ikke noe bedre:

Da hun skulle på dynga med noe gammelt skrap, kom hun hjem igjen med mer enn hun dro med – blant annet ei gammel barnevogn.

Alt skal bort – rubbel og bit

– Vi skal selge unna to fulle leiligheter, med alt det som hører med av ting folk trenger: Møbler, gardiner, duker, kopper og kar, så det er mye «vanlige» ting også.

– Men så har vi jo alt det snåle vi har klart å samle sammen i løpet av livet, som kan være skatter for andre raringer som oss:

– Spesielt gamle ting til hest og bondeantikviteter, men også utrolig mye annet rart – ekstremt mye rart.

Begge skal trappe litt ned

Det som ikke blir solgt, det skal gis til gjenbruk, forteller heste-ekteparet – som ikke lenger er heste-ektepar. Men Roger skal fortsatt jobbe med hest, som instruktør for både dyr og eiere.

– Dyra er enklest, det er verre med mennesker, forteller han. Jeanette skal fortsatt jobbe med mennesker, som hun har gjort hele sitt yrkesliv.

Men de trapper ned, det blir et frilansliv der de når som helst kan pakke snippesken og farte til den andre sida av verden. Hvis de ønsker det.

Ferie har vært en tur til et fiskevann

– Alt i livet mitt har vært lagt opp etter alle hensyn som må tas til hestene, helt siden jeg var 9 år gammel. Nyttårsaften har vi alltid vært hjemme, for å passe på hestene under fyrverkeriet.

– Når jeg sier alt, så mener jeg alt, sier Roger. – Og vi to har vært sammen om alt, sier Roger og stryker på Jeanette, – enten det har vært daglige oppgaver, eller en helt umulig hest vi har hatt her.

– Eller vi har hatt tida til å stikke av gårde til et fiskevann, det har vært feriene våres. Vi har egentlig vært på jobb i en eller annen grad døgnet rundt, hele livet.

– Folk sier vi er gærne

Nå blir horisonten utvida kraftig, fra et lite fiskevann i innlands-Vestfold, til de store verdenshav. Drømmen var å bo i en husbåt i Jamaica, men den er justert ned til Horten.

Bobåt er kjøpt inn, og basen blir Horten, og en vinter-base vil bli ved ekvator et sted, men ikke Jamaica. Ekteparet måtte møtes litt på halvveien.

– Folk rister på hodet og sier vi er gærne. Alle leste jo om oss i ReAvisa på tampen av fjoråret, sier Roger og ler godt.

– Gleder oss til framtida

– Vi trur det jo ikke helt sjøl heller. Vi er litt enig i at vi er gærne. Men vi gleder oss til framtida. Vi har en filosofi om at «alle mennesker kan velge alt alltid» – men mange tør ikke.

– Det er mye som er spennende, men man må tørre, sier Roger. – For meg var det en kjempeterskel å selge hestene. Det var en smerte, men så følger det en frihet.

– Sånn er det ofte i livet, smerte kan gå hånd i hånd med gleden. Vi søker nå gleden av frihet til å gjøre hva vi vil, og ser veldig fram til å oppleve det.

Fra verdens beste liv til noe enda bedre

Jeanette og Roger har trivdes utrolig godt med hestelivet de levde, her i Re. De elsker bygda og hvordan de har hatt det her. – Verdens beste liv, så sånn sett er det galskap å forlate det. Vi kommer til å savne det, helt sikkert.

– Men vi har trua på at det vi går i møte blir enda bedre! Er ikke det flott?, spør Roger retorisk. Det var da han fylte 67 år at han begynte å gruble: – Da står det stempla pensjonist i panna.

– Men det var da tankeprosessen starta, forteller Roger, og Jeanette ble sjokkert over forslaget fra sin ektemann som har levd og ånda for hest hele livet. Det kan du lese mer om i papiravisa.

Dukker bare opp mer og mer og mer

Jeanette og Roger forteller til ReAvisa, ei drøy ukes tid før garasjesalget, at det blir bare mer og mer og mer som dukker opp, etter hvert som de rydder seg vei gjennom det store huset.

– Om ikke vi skal strekke det helt til dit at det er masse skatter, så er det hvert fall mye rart – det kan jeg med handa på hjertet si. Og mye fint, kjekt å ha, og ting folk trenger i hverdagen.

Garasjesalget vil finne sted lørdag 15. og søndag 16. juni 2024, fra klokka 11.00 til 16.00 begge dager. Adressen er Bedriftsveien 5 i Ramnes, du tar av helt i bånn av Bergsåsbakken.

