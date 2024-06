Sommerens Internasjonale møteplass i Re starter tirsdag

Re Røde Kors har følgende plan klar for Internasjonal møteplass i sommer, der det første skjer allerede til uka.

Re Røde Kors er en aktiv lokalavdeling i bygda vår som samarbeider med flere andre foreninger, og planen for sommerens Internasjonale møteplass er klar – det første på programmet skjer allerede førstkommende tirsdag:

Tirsdag 11. juni er tema «Hva er folkeretten? Hvorfor er folkeretten viktig for små nasjoner både i krig og fred?» ved Heming Olaussen. Det skjer på Revetal bibliotek klokka 18.00.

Familiesamling med Ramnes IF

Mandag 24. juni er det familiesamling, et samarbeidsarrangement med Ramnes Idrettsforening i forbindelse med sommerskolene for håndball og fotball. Interesserte kan lese mer i invitasjonen på nettsida til Ramnes IF.

Søndag 30. juni blir det gåtur i området Revetal og Valleåsen. Oppmøte er klokka 18.00 ved Revetal bibliotek. Torsdag 8. august blir det tur til Foldvik familiepark. Torsdag 15. august treffes vi i Revetalhagen fra klokka 18.00.

For mer informasjon om aktivitetene og Re Røde Kors sin Internasjonale møteplass, ta kontakt med Katarina Einarsen Enne for mer informasjon på epost katarina.enne@rodekors.org.

VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?

REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.