Tønsberg tar i mot 150 ukrainske flyktninger

I fjor høst vedtok Tønsberg kommune å ta i mot seksti flyktninger i 2022, i går ble det vedtatt å ta i mot ytterligere 150 flyktninger fra krigen i Ukraina.

Det ble en spontan applaus etter det enstemmige kommunestyrevedtaket onsdag kveld 9. mars 2022:

Ingen hadde noen innvendinger mot å ta i mot 150 flyktninger fra Ukraina. Arbeidet er allerede godt i gang med en systematisering av hvem som kan ta i mot flyktninger hvor.

Ta i mot – og ta vare på

Administrasjonen er i gang med å forberede bosetting av flyktninger fra Ukraina, og melder at vi står bedre rusta til å ta imot et høyt antall flyktninger i dag enn vi gjorde under krisa i Syria i 2016 – 2017.

– Jeg er veldig glad for at det politiske miljøet i Tønsberg står samla bak vedtaket. Vi veit at situasjonen i Ukraina er prekær, og at mange mennesker nå er på flukt, sier ordfører Anne Rygh Pedersen (AP).

Krigen i Ukraina har skapt den største flyktningkrisen i Europa siden 2. verdenskrig, og allerede er over to millioner mennesker på flukt fra landet.

– Vi må forberede oss på at mange kommer til Norge, og vi skal gjøre vårt beste for å ta imot de som kommer til Tønsberg på den god måte.

