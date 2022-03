Eva og Randi kjører Friskus-kurs på biblioteket

I anledning Frivillighetens år arrangerer kommunen en rekke gratis kurs for frivillige lag og foreninger. Det første her i Re blir tirsdag 15. mars.

Alle frivillige lag og foreninger og innbyggere i Re er velkommen til Revetal bibliotek tirsdag 15. mars fra klokka 12.00 til 19.00.

Der sitter frivilligkoordinator Eva Marie Wang-Norderud og ungdomskoordinator Randi Vermelid klare for å veilede folk i den kommunale aktivitetskalenderen Friskus.

Vil bli kjent med frivilligheten i Re

– Da kan dere få hjelp til det dere trenger for å ta i bruk Friskus. I tillegg ønsker vi å benytte anledningen til å bli bedre kjent med frivilligheten i Re.

– Lag og foreninger og andre interesserte, kom innom oss på Revetal bibliotek for kaffe, prat, informasjon og veiledning.

– Håper vi sees!

Frivillighetens år

2022 er Frivillighetens år. Dette skal markeres i den nye storkommunen vår, blant annet med enda flere kurs gjennom året:

Kursene vil blant annet ta for seg hvordan man kan jobbe med frivillige, hvordan man kan bli en god arrangør, og hvordan man kan skaffe organisasjonen sin synlighet og oppmerksomhet.

– Jeg tror dette er temaer som er relevant for veldig mange, uavhengig av hva slags frivillig arbeid man driver. Men vi er også åpne for innspill om andre temaer, og vil vurdere å sette opp enda flere kurs enn det som er planlagt til nå, sier Ida Johre, virksomhetsleder for kultur og idrett.

Alle kursene ligger tilgjengelig i aktivitetskalenderen Friskus – som Eva og Randi skal kurse folk i på biblioteket tirsdag 15. mars 2022.