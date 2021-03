56 elever og ansatte i vente- eller vanlig karantene

Det innføres hjemmeskole for et stort antall elever i Re, etter påvist korona-smitte.

Det melder Tønsberg kommune, som har smittesporingsteamet på saken, rett før midnatt mandag 15. mars 2021:

To Re-skoler er ramma

Ved Kirkevoll skole er atten elever og to ansatte på 5. trinn satt i ventekarantene i påvente av resultat av testing.

Elevene får hjemmeskole til de kan komme tilbake på skolen.

Ved Revetal ungdomsskole er tolv elever og fire ansatte på 8. trinn satt i ordinær karantene, da de er nærkontakter til en person som har fått sannsynlig eller påvist korona-smitte.

På grunn av mistanke om mutert virus innføres ventekarantene for husstandsmedlemmene.

Smittesporing fortsetter

Videre er femten elever og fem ansatte på 9. trinn ved ungdomsskolen satt i ventekarantene i påvente av resultat av testing.

Alle elevene får hjemmeskole til de kan komme tilbake på skolen, melder Tønsberg kommune i en pressemelding.

Smittesporingen fortsetter tirsdag 16. mars.

Hele skolen er stengt

Re VGS har stengt ut denne uka, også, etter at flere i med sentrale stillinger i staben ved skolen er enten i isolasjon med påvist korona eller karantene som nærkontakt. Rektor forteller at det ikke er mulig å drifte en åpen skole i en sånn situasjon.

Ventekarantene er et ekstra tiltak for å få bukt med korona-smitten, og i Re har man sett at føre-var-prinsippet funka etter hensikten.

Ventekarantene ved Skjeggestadåsen barnehage ble til vanlig karantene, for eksempel.

Vil beholde strenge korona-tiltak

De innskjerpa korona-tiltakene vi har levd med i nesten to uker, vil kriseledelsen forlenge enda ei uke.

Det er snart to uker siden den nye storkommunen vår stengte ned, riktignok med mange unntak. Det skjedde fredag 5. mars, og ble fastsatt i første omgang fram til midnatt 16. mars.

Denne situasjonen er anbefalt videreført ei uke til, det var kriseledelsens krystallklare råd til et hasteinnkalt formannskap mandag 15. mars 2021.