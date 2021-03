Her ble ventekarantene til vanlig karantene

Ti voksne og tjue barn ble satt i ventekarantene fredag forrige uke. Ei snau uke seinere er det klart av ventekarantene blir til vanlig karantene for samtlige.

Fredag i forrige uke, 5. mars, ble ti voksne og tjue barn satt i ventekarantene ved Skjeggestadåsen barnehage.

Med stor pågang på testing, tok det langt lenger tid å få svar enn forventa – men en snau uke etter ventekarantene trådde i kraft, er det klart:

Føre-var-prinsippet funka etter hensikten

– Angående Skjeggestadåsen barnehage, så gikk det fra ventekarantene til vanlig karantene torsdag 11. mars, forteller Bjørn-Erik Hammer, virksomhetsleder for barnehager, til ReAvisa.

Det betyr at nærkontakten til en bekrefta korona-smitta, som har tilknytning til barnehagen, også har fått påvist korona-smitte. Antallet i karantene er det samme som var i ventekarantene.

Ventekarantene er et ekstra tiltak for å få bukt med korona-smitten, og her kan man se at føre-var-prinsippet funka etter hensikten.

Enda en barnehage i ventekarantene

Enda en barnehage i Re har fått ventekarantene denne uka, det gjelder 22 små og store i Brår barnehage.

I disse tider er det venta lengre svartid, og virksomhetslederen kan forståelig nok ikke si noe om når denne ventekarantene enten blir til vanlig karantene eller om ventekarantenen oppheves.

– Det er dessverre vanskelig for meg å si noe om hvor lang tid det tar, sier Bjørn-Erik Hammer, virksomhetsleder for barnehager, til ReAvisa.

