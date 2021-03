Barnehagedagen 2021: «Små steg for kloden»

Barna på Brår dokumenterer naturen, og barna på Linnestad samler søppel i deres helt egen jordklode – for å se hvor mye søppel som hoper seg opp.

I Tønsberg har FUB, Fagforbundet, Delta og Utdanningsforbundet samarbeida om barnehagedagen 2021.

Temaet i år har vært natur og miljø: «Små steg for kloden».

Bøker til to barnehager i Re

Alle barnehagene har blitt utfordra til å la barna fange de små sporene med foto, og noen barn og ansatte har latt seg inspirere av sine prosjekter rundt natur og miljø, forteller initiativtakerne Hilde Wirgernes, Delta, Geir Thomas, Fagforbundet, Line Fjeldalen Eik, FUB, og Monika Aafos, Utdanningsforbundet.

Tre av barnehagene får premier i form av ei bok-pakke, og av de tre som ble trekki ut er to her i Re:

Brår barnehage, avdeling Mummitrollet, og Linnestad barnehage, avdeling Nasse Nøff.

Søppel, søppel og mer søppel

Linnestad barnehage har fokus på miljø og det å bli oppmerksom på forbruk og all søppel som følge av det. De har snakka om søppelforbruket de sjøl står for, og plukker søppel ute når de er på tur.

Barnehagen har laga en «jordklode» av hønsenetting, som utgjør en installasjon i et tre i barnehagens uteområde. Her har barna bidratt med å putte oppi søppel, og dette har blitt til et symbol på hvordan vi påvirker jordkloden med vårt forbruk.

Dette prosjektet har bidratt til større innsikt og nytenking! Dette skal vi videreutvikle og lære mer av, rapporteres det.

Bilder av naturen

På Brår har de jobba med et prosjekt rundt boka «Elgen Geir» av Alexander Kirkwood Brown. På avdeling Mummitrollet har Jeger Pedersen vært deres prosjektfigur, og han har nå utfordra barna til å være ukas jeger og ta ukas blinkskudd.

De har med seg en hjemmelaga elgbamse og et digitalt kamera hjem i helgene. Oppdraget er å ta fotografi av naturen.

De har akkurat starta, men det er stort engasjement og spenning rundt prosjektet, rapporteres det.

