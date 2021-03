Amalie fronter 8. mars-kampanje på skjermer over hele landet

– Kommentarene har som regel ingen sammenheng med meningene mine. Jeg får kommentarer på at nesa mi er for lang, at rumpa mi er for liten, og at jeg har for små pupper, sier Amalie Olsen Gjersøe om hatmeldinger hun får.

– Jeg skulle ønske det ikke var nødvendig med en slik kampanje i 2021, sier Maren Aas Nakken, daglig leder i Splay, til NRK (ekstern lenke).

Amalie Olsen Gjersøe (22) fra Skinnane har vært på YouTube i seks år og har fått stadig flere følgere i sosiale medier. Nå er tallet totalt 705.000 på alle flater.

Hat i kommentarfeltet – hele tida

Amalie får daglig hatefulle kommentarer retta mot seg. Hun er redd for at unge jenter vegrer seg for å si sin mening i offentlige rom, når de ser kommentarfeltet hennes.

«Hold kjeft din kjerring», «jævla hore» og «please gå og dø», var sitater som ble vist på skjermer i gater, på togstasjoner, bussholdeplasser og kjøpesentre i hele Norge på kvinnedagen 8. mars.

«Hvem faen er du til å mene noe» og «hold kjeft din flate faen», er strofer som er posta i hennes kommentarfelt.

– Jeg skjønner ikke hvor det kommer fra

– Kommentarene har som regel ingen sammenheng med meningene mine. Jeg får kommentarer på at nesa mi er for lang, at rumpa mi er for liten og at jeg har for små pupper.

Amalie sier til NRK at hun tåler å få slike kommentarer når hun velger å yrte meningene sine i offentligheten. Det er den kommende generasjonen hun er bekymra for.

– Skal de lære seg at kvinner med liten rumpe ikke kan ytre seg? Jeg skjønner ikke hvor det kommer fra. Jeg er rusta for det. Problemet er at det kan påvirke andre til å ikke ville ytre seg fordi de ser hvor mye dritt jeg får.

Langt vanskeligere for jenter enn gutter

8. mars-kampanjen sto Splay bak, det er et YouTube-nettverk som Amalie Olsen, som er hennes navn i denne sammenheng, er med i.

Kampanjen kommer som følge av en undersøkelse retta mot jenter og gutter i alderen 15 til 20 år som Opinion har gjennomført på oppdrag av Stortinget og Stortingspresidenten Tone Wilhelmsen Trøen.

Undersøkelsen viser at mer enn seks av ti jenter opplever å bli latterliggjort av voksne når de ytrer seg, og dobbelt så mange jenter som gutter blir snakket ned til på grunn av alderen sin.

På Instagram skriver Amalie:

Gratulerer med kvinnedagen!

Aldri hold kjeft, du er ikke aggressiv selv om du er engasjert! Du er ikke en dramaqueen selv om du sier i fra! Du er ikke svak selv om du har følelser! Du er ikke sta selv om du er målretta!

Du er du, fortsett og vær den flotte personen du er, aldri la noen ta fra deg din makt!

Kampklar

Det er ikke første gang Re-jenta fronter en kampanje mot hat-ytringer. Tidligere har hun fronta Ikke greit-kampanjen sammen med statsminister Erna Solberg.

Det ridderlige motet hun viser ved å gi unge jenter en tydelig og klar stemme, og vise fram all elendigheta noen klarer å utsette henne for, førte også til at Amalie ble kåra til Ridder av Re.

Hun har også mottatt en rekke priser for sin YouTube-kanal oppigjennom åra, blant annet Årets stjerneskudd.

