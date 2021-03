8. mars-markering på Re helsehus – sjekk plakatene!

«FUCK COVID-19» ble foreslått, og sjøl om det ble moderert til «SØREN KLYPE COVID-19» så kan vi vel si oss enig? «Mer helsepersonell», er en annen kampsak som går igjen.

I dag var det planlagt en 8. mars-marsj på Re helsehus, men den ble det ikke noe av med de strenge korona-restriksjonene som har tredd i kraft i kommunen.

Synd, for dette veit vi i lokalavisa at flere beboere hadde gleda seg til!

Kampsaker

Gro Hansen, kulturkoordinator på Re helsehus, og Ingunn Finsveen, ny virksomhetsleder for Re helsehus, møtte likevel ReAvisa utafor helsehuset.

Det har nemlig blitt samla inn slagord til kampsaker blant beboerne på helsehuset en liten stund, som er blitt til plakater.

Og disse plakatene må jo vises fram, tross avlyst 8. mars-tog:

Mindre suppe, mer helsepersonell

«FLERE VAKSINER FORT», «LAVERE FORTAUSKANT» og «FLERE FOTGJENGEROVERGANGER PÅ REVETAL».

«MINDRE SUPPE», «MER HELSEPERSONELL NÅ», var andre budskap.

Et forslag om «FUCK COVID-19» ble for drøyt, og endra til: «SØREN KLYPE COVID-19».

Hyggelig møte med Re

Re-modellen re-innføres på Re helsehus med en virksomhetsleder hele huset, og den jobben har Ingunn Finnsveen fått. Hun hadde sin første arbeidsdag i denne stillingen i dag.

Den nye virksomhetslederen har jobba fem år på sjukehjem i Tønsberg. Hun ble kjent med Re i forbindelse med sammenslåinga, og så kjapt at dette var et sted der hele bygda slo ring om Re helsehus.

– Re-kulturen er jo at flere fra lokalsamfunnet kommer inn og bruker helsehuset, at det skjer mye her. Alt fra barnehager til foreninger bruker huset.

– Det er fint med tilstelninger der de som bor her kan delta. At det skjer mye på huset!

Marsjerer inn i den nye jobben

Den nye lederen gleder seg til helsehuset er fylt opp med kultur og glede igjen, når samfunnet åpner opp. Ingunn bor i Horten, og er aktiv i kulturlivet der i voksenkorpset «Blås i det». Der spiller hun altsaksofon.

– Så planen var at hun skulle komme marsjerende inn i den nye jobben med et flott 8. mars-tog, forteller kulturkoordinator Gro Hansen.

– Men vi kan jo ta et 8. april-tog, eller 8. mai-tog, sier Ingunn med et smil.

– Det går jo alltid et tog….

