Fortsatt ventekarantene for flere tilknytta Skjeggestadåsen barnehage

Det tar lenger tid enn forventa å få svar, når rekordmange tester seg. Sjøl om kapasiteten er jekka opp flere hakk.

Les også: Tønsberg stenger ned i snaut to uker.

Ventekarantene er et ekstra tiltak for å få bukt med korona-smitten, og det er ofte bare snakk om en dag eller to før situasjonen er avklart.

Men nå er pågangen så stor at ventekarantenen som det var forventa å bli avklart seinest i løpet av helga, fortsatt ikke er avklart:

Ting tar tid

– De er fortsatt i ventekarantene. Tar litt lenger tid å få svar på testene når det er så mange som testes, forteller Bjørn-Erik Hammer, virksomhetsleder for barnehager, til ReAvisa mandag morgen 8. mars.

Det gjelder ti voksne og tjue barn som ble satt i ventekarantene før helga, fredag 5. mars.

Kommunen har noen råd til alle som skal teste seg, for ikke alle trenger å ta en telefon – du kan også fikse det sjøl på nett.

Slik kan du bestille time:

Kommunens nettside: https://www.tonsberg.kommune.no (ekstern lenke)

Helsenorge: https://www.helsenorge.no/timeavtaler (ekstern lenke)

Alternativt telefon 33 31 04 00 (klokka 09.00 – 18.00)

Husk å bestille time FØR dere kommer for testing.

Den utvida karantenen er satt i verk i forbindelse med den forverra korona-smittesituasjonen i nye Tønsberg kommune:

«I slike situasjoner kan det være aktuelt å teste flere i miljøet rundt den smittede, og det kan også være aktuelt å be disse holde seg hjemme til prøvesvaret foreligger», heter det på FHIs nettsider.