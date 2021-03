Nå blir det en ny sending i beste etter fjøset-tid: – Et artig avbrekk når vi trenger det som aller mest!

Sett av lørdagen om akkurat to uker – da blir det en splitter ny Revårock-sending!

Da koronaen la en kraftig demper på Re som kultursted, dro Revårock-gjengen i gang en digital festival i samarbeid med ReAvisa.

Det skjedde i fjor våres, og det skjer igjen denne våren – så sett av lørdag 20. mars 2021 for forskriftsmessig festivalstemning.

Trenger et artig avbrekk mer enn noen gang?

For igjen stikker strenge korona-restriksjoner kjepper i hjula for all moroa som vanligvis skjer her i Re, med nedstengning av hele den nye storkommunen.

Vi trenger et artig avbrekk mer enn noen gang?

Revårock-gjengen planlegger ufortrødent sendinga videre, som først ble omtalt i marsavisa på papir, men med enda strengere tilrettelegging:

Uten publikum er det ikke å regne som et arrangement, men heller en produksjon. De slutter ikke å lage TV, sjøl om det er korona.

Musikk, moro og masse historier fra bygda vår

– Vi har tenkt at vi får droppe planen om greenroom i kjeller’n, og så må gjester og artister bare være der når de må, rapporterer redaksjonen til ReAvisa. – I verste fall blir det å spille inn alt stykkevis på forhånd, men det håper vi å unngå.

Det blir musikk, moro og masse historier fra bygda vår – alt sammen forhåpentligvis live denne lørdagen.

I verste fall spilt inn i etapper på forhånd – like moro blir det uansett.

Forskriftsmessig festivalstemning

I fjor ble det et deilig kulturelt avbrekk fra korona-tida, der folk samla seg hjemme hos hverandre og fulgte sendinga på TV-skjermen med fullt forskriftsmessig festivalstemning.

Den kommende «Etter fjøset»-sendinga blir mye over samme lest, men med enda flere musikkinnslag og nye aktuelle gjester i sofaen sammen med programleder Thomas Stange.

Vi har fått nyss om at den ferskeste Ridder av Re Frank Wedde kommer, og av musikalske innslag vil nok The Voice-aktuelle Charlotte Sofie Eliassen toppe hele greia.

O.D.P, the Original Dugnads Playa, Olaf Solberg, sin opptreden ryktes også. Han har sleppi sin aller første helt egne låt, selvfølgelig en skikkelig dugnadsrap.

Musikkstudio og snakkestudio på Vonheim

Dagfinn Ellingsen har vært på veien som musiker i tjue år, og han kommer for å fortelle hvor vrient det er å få feira seg sjøl for tida. Det blir også besøk av Res store bass-sønn Bernt Sørby.

Vi må heller ikke glemme Brokeback-gjengen og Za-Zaa, meldes det i en pressemelding fra første redaksjonsmøte som fant sted allerede i februar.

Alt sammen sendes, eller spilles inn, som sist fra Vonheim i Fon, med musikkstudio i storesalen og snakkestudio i lillesalen.

Du ser sendinga på nettavisa ReAvisa.no, og her vil komme mer info om Etter fjøset-sendinga fram til den store lørdagen.

Festivalmoro – for all ettertid

Etter livesendinga lørdag 20. mars, kan den ses i opptak i ettertid. Akkurat som fjorårets sendinger er mulig å gjenoppleve – når som helst.

