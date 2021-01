Bygdas største – og eneste? – rapper er nå ute med en ny låt: – Jeg blir ofte gjenkjent langs Fonsveien

At Re er ei skikkelig dugnadsbygd, er hevet over enhver tvil. En reing gleder seg så veldig til det blir normale dugnadstider igjen, at han har laga en låt om det. Sammen med de beste i bransjen.

Det var nesten som julaften og bursdag på en gang da låta til Olaf Solberg (34) fra Krakken i Fon ble gitt ut.

Bokstavelig talt – det skjedde på julaften, og Olaf har bursdag på lillejulaften.

Skrivi sjæl

Olaf, som til daglig jobber som snekker, og på fritida driver på med dugnad og rap, har hengt med de store gutta i bransjen lenge.

Han har gått fra å være en ihuga fan, til å bli kompis, og etter hvert har han hengt med på flere låter.

For drøyt tre år siden var han med på scenen på en stor konsert på Rockefeller:

Nå er Olaf aktuell med en ny låt som han har skrivi sjæl, gitt ut sammen med Mr. Pimp Lotion og Lotionbanden på albumet «Det første kuppet» (hør låta i bånn av saken!).

Dugnadsbygda Re

– Det er Big ice som har laga beaten. Jeg plukka den ut fra hans enorme arkiv, forteller den stolte låtskriver-debutanten.

Tidligere har han bidratt med noen strofer, dette er første gang han skriver hele låta sjøl.

Olaf går under artistnavnet O.D.P – Original Dugnads Playa. Han er like glad i dugnad, som han er glad i rap. Og forholda for begge deler er egentlig ganske greit i dugnads- og kulturbygda Re.

– Dugnad er gøy, sier Olaf som gjerne jobber på dugnad for både idrettslag, ungdomslag, med mer. Det er nok av arenaer for dugnad her i Re.

Res største – og eneste? – rapper

– Du er bygdas største – og kanskje eneste? – rapper?

– Med fare for å tråkke andre fra Re som driver med musikk på tærna, så sier jeg ingen kommentar. Det jeg kan si, er at det er veldig gøy og få gjøre sånt i ny og ne.

– Forholda som rapper i Re er relativt problemfritt, men jeg blir ofte kjent igjen langs Fonsveien. Om det har noe med rap-statusen å gjøre, er jeg usikker på.

Flere reinger med

Som alltid her i Re, trår sambygdinger te’: Charlotte Sofie Eliassen har bidratt med sin vakre stemme på refrenget på låta.

Pluss at stemmen vi hører på telefon helt på tampen er Wenche Lie Jacobsen som spør om dugnadshjelp på Vonheim i Fon:

– Som primus motor for lokalet, så spør hun stadig om dugnadshjelp.

– Så det er både helt reelt, og veldig hyggelig, sier Olaf og ler.

Shoutout til lokalavisa

I tillegg er ReAvisa nevnt – på en måte:

Olaf gir litt kred til lokalavisas eier, Ormis Media AS, med følgende strofe i sangen:

«Jeg hakke no side på Wikipedia, men får masse PR fra Ormis Media».

Også låta er snekra på dugnad

Og låta er selvfølgelig snekra sammen på dugnad. I Mr. Pimp Lotions studio i Oslo, som Olaf har vært med å bygge. På dugnad.

– Å lage låta var – som all dugnad er – veldig gøy. Stor shoutout til Pimp Lotion, min bestevenn, som har jobba skikkelig godt.

– Og ikke minst Charlotte, da. Som er mega flink til å synge. Megasnill er ho, au!

Her kan du høre låta: