– Vi får hjelpe hverandre så godt vi kan!

Hele nye Tønsberg kommune er stengt ned, og bare matbutikker og noen andre får lov til å holde oppe. Så da selger like gjerne Meny blomster for Mester Grønn.

– Mester grønn får ikke lov til å ha oppe, da hjelper Meny til, forteller senterleder Tom Bøyesen til ReAvisa.

– Reduserer svinn, gjør det også.

– Helt nødvendig

Torsdag kveld 4. mars ble det klart at hele nye Tønsberg kommune stenger ned fra og med midnatt samme dag.

Tidligere på dagen hadde kriseledelsen hasteinnkalt formannskapet til krisemøte, på grunn av økt smitte, en stor andel av dette villsmitte, pluss et høyt innslag av mutert virus.

– Det er helt nødvendig å agere raskt og kraftfullt på denne situasjonen for å begrense smitteutbruddet, sa ordfører Anne Rygh Pedersen i en pressmelding torsdag kveld.

Ti butikker holder åpent på Re-torvet

På Re-torvet er mye stengt, men de som kan holde oppe er Meny, Vinmonopolet, helsekosten, apoteket, optikeren og frisørene.

Frio Loco har åpen kiosk og tipping fra klokka 09.00 til 14.00, Velværeboden og Studioette vil også holde oppe.

Stengingen av de andre butikkene på senteret gjelder til og med tirsdag 16. mars.

Flere matbutikker holder åpent

Ellers på Revetal kan blant annet Monter holde oppe, og det kan selvfølgelig også Rema 1000 – og Spar i Brekkeåsen.

Nedstengningen har mange unntak, også for de som egentlig er stengt. Det lokale næringslivet var flinke til å tilpasse seg korona-situasjonen ved første nedstengning for et snaut år siden.

Det kommer til nytte igjen nå.

Bestill og hent

Som for eksempel Jernia som stenger butikken for besøk, men tar bestillinger på telefon, epost eller nett. Du kan betale med vipps. Så kan du hente varene utafor butikken, eller så kan du få det levert på døra.

– Henting vil være med god avstand og ingen fysisk kontakt, hjemlevering vil også foregå koronasmittevernvennlig, forteller Morten Kjølstad ved Jernia Revetal. Det samme konseptet lanserte også Power på Revetal tidligere under korona-pandemien.

Restauranten på Revetal stenger dørene helt, men andre restauranter som leverer take-away kan fortsette med det, og Burger King kan holde sin drive-thru åpen.

Begrenser besøk

Re helsehus begrenser besøkende, men stenger ikke helt for besøk, melder virksomhetslederen fredag morgen.

Revetal bibliotek er helt stengt i perioden. – Har du reserveringer som du skulle ha hentet? De blir stående til vi åpner opp igjen. Og, vi sender ikke ut purringer mens vi har stengt, informeres det.

Karin Gamst som driver bibliotekskafeen tar opp bestillinger og leverer bakevarer som normalt, men åpner ikke bibliotekskafeen som utsalgssted så lenge nedstengningen varer. Bakevarer kan hentes, leveres, eller kjøpes hos Spar Brekkeåsen.

Varer snaut to uker

Bensinstasjonene får holde oppe som normalt, men med munnbind-påbud og andre forsterkede smitteverntiltak som ellers hos de som holder oppe.

Nedstengningen – med mange unntak – varer til og med tirsdag 16. mars.

Og ReAvisa? Vi holder koken i korona-tid, som vanlig. Med hjemmekontor og minimal farting rundt om i Re – mot normalt.